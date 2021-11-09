+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На грани голода в 43 странах мира находятся более 45 миллионов человек - ООН

Сегодня Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила, что количество людей, находящихся на грани голода в 43 странах, увеличилось до 45 млн.



Из которых три миллиона, из-за резкого всплеска голода во всем мире, добавились в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Десяти миллионов людей смотрят в пропасть. У нас есть конфликт, изменение климата и COVID-19, которые увеличивают количество остро голодных, и последние данные показывают, что сейчас более 45 миллионов человек находятся на грани голода", - говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли, к росту кризисных ситуаций приводят подорожание топлива, продуктов питания и удобрения.

"Все это способствует возникновению новых кризисов, подобных тому, что сейчас разворачивается в Афганистане, а также давним чрезвычайным ситуациям, таким как Йемен и Сирия", - подчеркнул он.

По оценкам ВПП, стоимость предотвращения голода во всем мире сейчас составляет 7 млрд долларов по сравнению с прошлогодними 6,6 млрд долларов.

"Поскольку стоимость гуманитарной помощи растет в геометрической прогрессии, нам нужно больше средств, чтобы охватить семьи по всему миру, которые уже исчерпали свои возможности справиться с крайним голодом", - добавил глава ВПП.
Источник: Мария Кучерявец
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]