







Из которых три миллиона, из-за резкого всплеска голода во всем мире, добавились в этом году.





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.





"Десяти миллионов людей смотрят в пропасть. У нас есть конфликт, изменение климата и COVID-19, которые увеличивают количество остро голодных, и последние данные показывают, что сейчас более 45 миллионов человек находятся на грани голода", - говорится в сообщении.





Как отметил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли, к росту кризисных ситуаций приводят подорожание топлива, продуктов питания и удобрения.





"Все это способствует возникновению новых кризисов, подобных тому, что сейчас разворачивается в Афганистане, а также давним чрезвычайным ситуациям, таким как Йемен и Сирия", - подчеркнул он.





По оценкам ВПП, стоимость предотвращения голода во всем мире сейчас составляет 7 млрд долларов по сравнению с прошлогодними 6,6 млрд долларов.





"Поскольку стоимость гуманитарной помощи растет в геометрической прогрессии, нам нужно больше средств, чтобы охватить семьи по всему миру, которые уже исчерпали свои возможности справиться с крайним голодом", - добавил глава ВПП.



