На грани голода в 43 странах мира находятся более 45 миллионов человек - ООН
Сегодня Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила, что количество людей, находящихся на грани голода в 43 странах, увеличилось до 45 млн.
Из которых три миллиона, из-за резкого всплеска голода во всем мире, добавились в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.
"Десяти миллионов людей смотрят в пропасть. У нас есть конфликт, изменение климата и COVID-19, которые увеличивают количество остро голодных, и последние данные показывают, что сейчас более 45 миллионов человек находятся на грани голода", - говорится в сообщении.
Как отметил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли, к росту кризисных ситуаций приводят подорожание топлива, продуктов питания и удобрения.
"Все это способствует возникновению новых кризисов, подобных тому, что сейчас разворачивается в Афганистане, а также давним чрезвычайным ситуациям, таким как Йемен и Сирия", - подчеркнул он.
По оценкам ВПП, стоимость предотвращения голода во всем мире сейчас составляет 7 млрд долларов по сравнению с прошлогодними 6,6 млрд долларов.
"Поскольку стоимость гуманитарной помощи растет в геометрической прогрессии, нам нужно больше средств, чтобы охватить семьи по всему миру, которые уже исчерпали свои возможности справиться с крайним голодом", - добавил глава ВПП.
Источник: Мария Кучерявец
08:22 09/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение