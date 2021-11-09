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Стоимость биткойна впервые превысила $68 тыс.

Стоимость биткойна снова обновила исторический максимум. Она впервые в истории превысила $68 тыс.


Цена биткойна в среднем на крупнейших биржах выросла до $68,3 тыс. к 7:22 по московскому времени, следует из данных CoinMarketCap, пишет kommersant.ru. За сутки его стоимость увеличилась на 4,5%, за неделю — на 11,6%.

Прошлый рекорд биткойн установил 20 октября. Тогда криптовалюта достигла $67 тыс., сегодня ночью он преодолел эту отметку. В октябре цена биткойна выросла почти на 40% — с $43,7 тыс. до $61,3 тыс. в конце месяца.
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