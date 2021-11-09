



Этот факт выявили работники Солигорского межрайонного комитета государственного контроля в ходе проверки эффективности реализации инвестиционного проекта, сообщили БЕЛТА в КГК.





Выяснилось, что для создания видимости успешной производственной деятельности завода должностные лица оформляли подложные документы на изготовление и отгрузку продукции государственному предприятию – учредителю слуцкой коммерческой структуры. Судя по документам, “произведенная” продукция оставалась на территории завода на ответственном хранении.

В 2021 году таким образом задокументированы производство и реализация 13 единиц оборудования. Причем учредитель практически полностью оплатил “отгрузку” – перечислил более Br9 млн (с учетом НДС).

В результате госпредприятию причинен ущерб в особо крупном размере (в настоящее время уже возмещено более Br4 млн).





Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.