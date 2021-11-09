Слуцкая фирма производила и отгружала оборудование только “на бумаге” для видимости успешной работы
Слуцкое частное предприятие оформляло фиктивные документы на производство и реализацию дорогостоящего оборудования.
Этот факт выявили работники Солигорского межрайонного комитета государственного контроля в ходе проверки эффективности реализации инвестиционного проекта, сообщили БЕЛТА в КГК.
Выяснилось, что для создания видимости успешной производственной деятельности завода должностные лица оформляли подложные документы на изготовление и отгрузку продукции государственному предприятию – учредителю слуцкой коммерческой структуры. Судя по документам, “произведенная” продукция оставалась на территории завода на ответственном хранении.
В 2021 году таким образом задокументированы производство и реализация 13 единиц оборудования. Причем учредитель практически полностью оплатил “отгрузку” – перечислил более Br9 млн (с учетом НДС).
В результате госпредприятию причинен ущерб в особо крупном размере (в настоящее время уже возмещено более Br4 млн).
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.
07:34 09/11/2021
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