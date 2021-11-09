







Как свидетельствуют данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, повторный процесс банкротства этого предприятия начался в марте текущего года.





Сначала решением суда в компании была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий, а в начале июня «Изобуд-Юг» была признана несостоятельной и в отношении ее началось конкурсное производство, пишет Ежедневник. В последние месяцы конкурсный управляющий пополнял реестр кредиторов, имеющих финансовые претензии к «Изобуд-Юг». Он разросся до свыше десятка компаний: в основном это волгоградские бизнесы, включая местную инспекцию Федеральной налоговой службы. В октябре была произведена независимая оценка предприятия как имущественного комплекса – активы «Изобуд-Юга» оценены в около 130 млн российских рублей.





В 2013 году, в котором основатель Группы компаний «Изобуд» («Изобудпромстрой», «Изоспан», «Изопанель» и др.) Игорь Черный начинал с одобрения руководства Волгоградской области этот проект, его стоимость составляла свыше 14 млн долларов. Бизнесмен планировал наладить производство сэндвич-панелей для снабжения ими потребителей в аграрных регионах Южной России и Украины. Большую часть ресурсов (10 млн евро) выделила Международная финансовая корпорация.





Однако предприятия Игоря Черного в Беларуси и России столкнулись с последствиями экономического кризиса, который охватил этот регион в 2014-2015 годах. В 2016 году в отношении белорусских юрлиц «Изобудпромстрой» и «Изопанель» и российского «Изобуд-Юг» начались процедуры банкротства. Компании «Изобудпромстрой» и «Изопанель» были ликвидированы в 2019 году. «Изобуд-Югу» удалось в 2018 году заключить мировое соглашение с кредиторами, и процесс признания компании несостоятельным плательщиком был прекращен. Но, как оказалось, это была временная передышка. В течение 2018-2020 годов «Изобуд-Юг» работал исключительно с убытком (в 2020 году он составил свыше 40 млн российских рублей), и его кредиторы, судя по всему, посчитали целесообразным вернуть свои средства через новую процедуру банкротства должника.





Как выяснил «Ежедневник», белорусский учредитель волжского предприятия, бывший участник холдинга Игоря Черного компания «Изоспан», с сентября этого года тоже находится в ликвидации.





Игорь Черный основал «сэндвич-бизнес» в 1998 году. В 2013 году он вошел в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси (на 103-м месте). Бизнесмен известен увлечением парусным спортом: он входил в правление Белорусской федерации парусного спорта.







