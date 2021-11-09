+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Когда Нацбанк повысит ставку рефинансирования?

Действия Нацбанка относительно регулирования ставки рефинансирования в последнее время сложно понять. Но определенная логика в них все же есть.

Когда Нацбанк повысит ставку рефинансирования?
 «Ежедневник» постарался ее рассмотреть.

22 октября Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта – до 7,5% годовых. Основная причина – изменение прогнозов по инфляции. Многие ожидали, что Нацбанк Беларуси также отреагирует увеличением ставки рефинансирования, потому что ситуации в двух странах схожие. Однако этого не произошло.

Текущее изменение ключевой ставки Банком России стало шестым за последние 15 месяцев повышением подряд. За это время она с 4,25% годовых выросла на 3,25 п.п. Повышение ставки до 7,5% продиктовано сохранением повышенного инфляционного давления и усилением проинфляционных рисков, сообщил российский регулятор.

Банк России резко повысил прогноз по инфляции на конец года — до 7,4–7,9% с 5,7–6,2%. Сейчас основной риск для ЦБ — это «длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне». После пика в июле 2021 года (13,4%) они затормозили до 12,5% в августе и 12,3% в сентябре. Однако в октябре резко выросли до 13,6%, что стало новым рекордом с ноября 2016 года.

«И этот риск тем весомее, чем дольше наблюдается высокий рост цен, даже если он связан с временными факторами. Мы уже это видим по последним трем месяцам», - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Среди других инфляционных рисков рост цен на энергоносители.

Банк Росси также дал жесткий сигнал о том, что «допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) допускают дальнейшее повышение ставки в декабре на 0,25–0,50 п. п.

В ЦБ РФ считают, что ставка вернется в нейтральный диапазон лишь в 2023 году.


А что в Беларуси?

В Беларуси ставка рефинансирования сейчас время составляет 9,25%. Последний раз она повышалась в июле. Эксперты ожидали, что Нацбанк Беларуси последует примеру российских коллег, особенно на фоне того, что в последний месяц показатель по инфляции составил 10,2% в годовом исчислении.

Аналитики ЕАБР допускают, что на фоне двузначной инфляции белорусский Нацбанк может повысить ставку рефинансирования в ноябре-декабре текущего года до 10%.

Экономист проекта BEROC Дмитрий Крук также считает, что «основания для повышения ставки, однозначно, есть».

«В настоящий момент можно даже глубоко не погружаться в технические подробности. Можно просто зайти на сайт Нацбанка и увидеть по соседству две цифры: основная цель монетарной политики – инфляция 5%; фактическое значение – 10.2%, - комментирует «Ежедневнику» Крук. - Этим все более чем сказано. Это, примерно, как при разгорающемся пожаре, когда виден уже открытый огонь, сидеть и раздумывать, а точно ли это огонь? А может он не столь велик и если его не замечать, то он сам погаснет? А может, коль он разгорелся не по нашей вине, то и тушить не стоит? А может это такой необычный вид огня, который светит, но не сжигает?»

По словам эксперта, с конца 2020 года вопреки принимающей все более четкие очертания инфляция, Нацбанк либо избегает повышения ставки вовсе, либо делает это с запозданием и в недостаточной мере.

«Сегодня ситуация обостряется тем, что это, во-первых, уже не только угроза на будущее, а имеющая место серьезная проблема сегодня. Во-вторых, масштаб этой проблемы в будущем становится все более угрожающим», - считает Крук.

Почему так себя ведет регулятор?

«Главную причину я бы сформулировал так: они не могут себе больше позволить руководствоваться нормальной для центрального банка логикой борьбы с инфляцией, - говорит экономист проекта BEROC. - В какой-то мере поле для маневра ограничивают накопленные диспропорции и изъяны в нашей экономике. Например, повышение ставки, желаемое для сдерживания инфляции, может усугубить ситуацию с исполнением обязательств по кредитам, и обусловить дополнительную нагрузку на бюджет. Но сегодня гораздо более важна прозаичная причина – Нацбанк во многом утратил свой административный вес, который был в 2015-2019 гг. А у тех, чей административный вес сегодня превалирует, приоритеты другие: подтолкнуть рост выпуска, спрятать под ковер проблемные долги, запустить новый цикл кредитования. Приняв новую реальность и смирившись с ней, Нацбанк в результате если с инфляцией и борется, то в основном тайком и украдкой. Для этого они иногда пытаются осторожно дернуть за не самые важные ниточки, но так чтобы не получить по рукам от товарищей поглавнее. Чтобы повысить ставку в таких условиях нужны очень веские и очевидные основания».

С сентября Банк России и Нацбанк Беларуси обсуждают гармонизацию денежно-кредитных политик двух стран в рамках 28 союзных программ. Соглашение должно быть направлено на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах. При этом в РФ исходят из того, что в перспективе НБРБ будет переходить к таргетированию инфляции. Может ли ЦБ подтолкнуть Нацбанк Беларуси к повышению ставки рефинансирования?

«Действительно, повышение ставки Центробанком России таким основанием вполне еще может стать. Не в том смысле, что это, безусловно правильно и так нужно делать. Хоть мы с Россией и в ЕАЭС, и объемы торговли велики, инфляционные паттерны ощутимо отличаются. И поэтому в общем случае следование за действиями ЦБ РФ – ущербная логика. Но «товарищи поглавнее» в такую логику верят. И для них аргумент «в России так делают» очень важен. Потому, думаю, Нацбанк в своем курсе подпольной борьбы с инфляцией этот аргумент все же постарается задействовать. А потому, не исключаю, что в ближайшее время ставка все же на какой-то шаг (скорее небольшой) возрастет. Только как показывает практика последнего года, борьба с инфляцией украдкой, в лучшем случае позволяет проблемы сгладить и растянуть, но не решить», - резюмировал Дмитрий Крук.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]