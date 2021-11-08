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«Экономическая правда»: Беларусь отказалась продавать Украине электроэнергию

Беларусь отказалась продавать электроэнергию Украине с ноября

Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от Белэнерго относительно остановки поставок электроэнергии.

Об этом говорится в письме беларуского госпредприятия участникам рынка.

В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут

По данным ЭП, такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом". В то же время неизвестно, получили ли его все участники рынка. То есть возможно, что импортировать э/э сможет лишь одна или несколько компаний. 

Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября.

По данным Укрэнерго Украина 8 ноября импортирует из Беларуси 400 МВт-час электроенергии в ОЭС.

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Дополнено: По словам нардепа Евгения Шевченко, решение обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину.

Причина – средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей. Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети.

Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше.
«Экономическая правда»
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