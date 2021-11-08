Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от Белэнерго относительно остановки поставок электроэнергии.





Об этом говорится в письме беларуского госпредприятия участникам рынка.





В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут





По данным ЭП, такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом". В то же время неизвестно, получили ли его все участники рынка. То есть возможно, что импортировать э/э сможет лишь одна или несколько компаний.





Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября.





По данным Укрэнерго Украина 8 ноября импортирует из Беларуси 400 МВт-час электроенергии в ОЭС.





UNSPLASH





Дополнено: По словам нардепа Евгения Шевченко, решение обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину.





Причина – средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей. Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети.





Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше.