Особый интерес у местных потребителей вызывают замороженный хлеб и кондитерские изделия, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Минск. Официально».





По словам супервайзера белорусского павильона Алины Асокиной, стенд Беларуси за дни выставки посетило множество представителей местных муниципалитетов и органов власти.





— Для них специально, так как это ВИП-гости, был закрыт павильон, но они проявляли себя с очень хорошей стороны и говорили: «Нет, давайте мы не будем закрывать павильон. Все равно мы открываем его для потока всех желающих гостей. Мы не хотим мешать им наслаждаться павильоном». Поэтому мы его открывали, — рассказала А. Асокина.





Как пояснил генеральный директор предприятия «Коммунарка» Сергей Анюховский, белорусские кондитеры уже понимают, какой именно продукт стоит предлагать на местном рынке с учетом национальных предпочтений.





— Мы проведем дополнительные маркетинговые исследования, чтобы расширить линейку. Продукция традиционная наша: и конфеты, и шоколадная плитка, — отметил руководитель столичной шоколадной фабрики.





Генеральный директор «Минскхлебпрома» Александр Забелло рассказал, что на рынке ОАЭ могут быть востребованы замороженные кондитерские изделия и хлеб.





— И сегодня такой растущий тренд во всем мире. Это и удобно для ретейла розничного. Все сегодня имеют холодильные хозяйства и меньше транспортных расходов. Вкусовые предпочтения очень близки, и, по крайней мере, для наших технологов не составит труда разработать такую технологию, чтобы она пришлась по вкусу местным жителям. Здесь хорошо, конечно, солнышко, но у нас в Беларуси лучше, краше и урожай богаче. Поэтому наша страна и нацелена на то, чтобы мы обеспечили себя полностью, и это у нас сейчас основная статья экспорта, — отметил А. Забелло.





По словам первого заместителя председателя Мингорисполкома Дмитрия Микуленка, впечатления белорусской делегации от участия в «Экспо-2020» самые позитивные.





— Во-первых, любые встречи, переговоры — это уже позитив. То, что нас увидели, заметили, что-то увидели в нас, чего до этого не знали те, кто приходит на выставку посмотреть наш павильон, — сказал Д. Микуленок.