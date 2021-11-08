БЖД снижает цену на билеты в Россию

Цены на билеты из Беларуси в Россию в ноябре будут снижены, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Речь идет о сезонном снижении стоимости проезда, акция проводится совместно с ОАО "Российские железные дороги". Цены уменьшатся в среднем на 17 процентов – в зависимости от расстояния поездки и типа вагона. Акция будет действовать с 9 ноября до середины декабря текущего года.





В БЖД привели пример, в начале ноября билет из Минска в Москву на поезд №4/3 или №28,27 (Брест - Москва) в купейном вагоне стоил 195,32 рубля, в плацкартном – 107,79 рубля (небоковое место). Уже с 9 ноября за аналогичные билеты путешественники заплатят 162,40 и 90,24 рубля соответственно.





Из Могилева в Москву поездом № 56/55 Гомель – Москва можно было уехать за 172,18 рубля (купе) и 95,29 рубля (небоковой плацкарт), с 9 ноября такая поездка обойдется в 143,56 и 79,98 рубля соответственно.



