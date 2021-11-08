Курс Bitcoin поднялся на 4% и сейчас составляет $66,170. Таким образом, Bitcoin приблизился к своему абсолютному рекорду $67,016.50, который был зафиксирован 20 октября. Другая криптовалюта, Ethereum, установила свой рекорд в размере $4,768.07.





СМИ отмечает, что курс Ethereum поднялся на почти 59% с начала октября, тогда как Bitcoin зафиксировал рост на порядка 51%. Такой рост финансисты связывают с инфляцией в США. Эксперты отмечают, что шаткая позиция доллара привела к повышению привлекательности золота у более консервативных трейдеров, но вместе с тем возросла и популярность криптовалют, пишет ukrinform.ru.





Отмечается, что в последнее время многие государственные институты и банки разных стран заявляют о поддержке криптовалют. В частности, с подобными заявлениями выступили крупнейший банк Австралии и правительство Сингапура.





Также на прошлой неделе вновь избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что получит первые три зарплаты в Bitcoin, а также, что он хотел бы сделать город центром индустрии криптовалют – после подобного заявления мэра Майами.