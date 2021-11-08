По состоянию на 30 сентября EPAM держал в белорусских банках $65,3 млн. Всего же в банках вышеперечисленных стран у компании находится $194,1 млн.





В отчете говорится, что в данном регионе банковский сектор периодически нестабилен, а "банковские и другие финансовые системы, как правило, не соответствуют банковским стандартам более развитых рынков, а банковские депозиты, сделанные корпоративными юридические лица не застрахованы", пишет Смартпресс.





"Денежные средства в этом регионе используются для операционных нужд, а остатки средств в этих банках меняются в зависимости от операционных потребностей наших предприятий в регионе. Мы регулярно отслеживаем деньги, хранящиеся в этих странах, и в тех случаях, когда имеющиеся денежные средства превышают суммы, необходимые для поддержки наших бизнес-операций, мы распределяем избыток средств на рынках с более развитым банковским сектором", указано в отчете.





Напомним, в августе этого года правитель Александр Лукашенко обвинил живущего в США крупного бизнесмена белорусского происхождения и основателя IT-компании EPAM Systems Аркадия Добкина в финансирования белорусских протестов.





Лукашенко сказал, что он сейчас жестко относится к ипэшникам и айтишникам. "Мы еще разберемся там. Пусть особо не торопятся в Беларусь, лучше в Украине пусть поработают. Мы не будем их зажимать, мы не будем им мешать работать, этим айтишникам. Но мы должны видеть все финансовые потоки - об этом мы изначально договаривались - вот это узкое горлышко, сюда деньги поступили, получайте за свою работу", - сказал он во время "Большого разговора" в понедельник.





"А не то что оттуда некий там EPAM и прочие. Мерзавец - Добкин или Дробкин, как его там фамилия. Это уже установлено - он деньги сюда перечислял на протестные акции. А там связан со спецслужбами. Деньги дали - перечислили, а они тут делили. Это ненормально", - отметил Лукашенко.