Например, предлагается купить со скидкой — как частями, так и целиком — многофункциональный центр у метро «Партизанская». Здание должны достроить в конце 2022 года. Также продается уже действующий бизнес-центр Fortune у ст. м. «Спортивная». Другой лот — строящийся центр у новой ст. м. «Площадь Богушевича».





Ранее было известно, что на какое-то имущество Синицкого наложен арест, но не уточняется: это личные вещи или в том числе коммерческая недвижимость. Бизнесмен владеет в Минске, кроме названных локаций, бизнес-центром «Волна», торговым центром «Трюм», многофункциональным центром «Титан».



