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После задержания девелопера Синицкого началась распродажа его объектов

Компания «Сигмаполюс» начала распродажу площадей в ТЦ и офисах, в том числе еще не достроенных. Но они должны быть сданы в ближайшем будущем. Их юрлицо на 100% принадлежит Виталию Синицкому. Не так давно он был задержан правоохранительными органами.

Например, предлагается купить со скидкой — как частями, так и целиком — многофункциональный центр у метро «Партизанская». Здание должны достроить в конце 2022 года. Также продается уже действующий бизнес-центр Fortune у ст. м. «Спортивная». Другой лот — строящийся центр у новой ст. м. «Площадь Богушевича».

Ранее было известно, что на какое-то имущество Синицкого наложен арест, но не уточняется: это личные вещи или в том числе коммерческая недвижимость. Бизнесмен владеет в Минске, кроме названных локаций, бизнес-центром «Волна», торговым центром «Трюм», многофункциональным центром «Титан».
OL
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