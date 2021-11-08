«Белавиа» продала свой первый Боинг более чем за 3 миллиона рублей
Закончился аукцион по продаже первого самолета Boeing из парка «Белавиа». Лот продан более чем за 3 млн рублей при начальной цене 2,95 млн.
Платформа «ИПМ-торги» не раскрывает, кто покупатель. Из ее данных видно, что это была единственная ставка.
Как сообщалось, Boeing 737−500 совершил первый рейс в 1995 году. Компания вывела борт из эксплуатации в июне 2021 года. Лайнер выполнил почти 17,6 тыс. рейсов. Последний рейс, по данным из открытых источников, был совершен 22 мая в Киев.
15:29 08/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение