Журналисты поговорили с экспертами о визите Виктора Лукашенко в Катар, о котором госСМИ Беларуси предпочли промолчать.





— Виктор Лукашенко сегодня не занимает никакой должности, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. — Он президент НОК, а это общественная организация. То есть, он руководитель общественной организации, поэтому и не было на встрече флага. Не исключено, что визит был неофициальным для выполнения какого-то деликатного поручения, Можно предположить, что обсуждались вопросы, например, о военно-техническом сотрудничестве. Эта тема обычно не выставляется напоказ, возможно, от Катара хотят, чтобы он помог каким-то образом обойти западные санкции. Не исключены и какие-то финансовые вопросы, которые не хотят обсуждать публично и не могут доверить даже официальному лицу.





Со своей стороны экономист Ярослав Романчук считает, что Катар может быть таким брокером, медиатором для входа белорусских структур на рынок Азии.





— Думаю, что переговоры, несмотря на секретность, были очень серьезными. Обсуждать могли и личные финансы, и кредитование, могли также говорить о выводе капитала, о переформатировании схем, связанных с санкциями, — считает Романчук.





Эксперты сходятся во мнении о том, что для Катара Беларусь представляет исключительно бизнес-интерес, несмотря на давние отношения правителей. Вне сомнения, Запад имеет � �ияние на Катар, однако пока даже в Европе не все хотят отказываться от сотрудничества с Лукашенко.





— Конечно, если Запад надавит на третьи страны в связи с санкциями против режима в Беларуси, Катар прекратит всяческую поддержку. Катар работает по всему миру и не сможет бросить вызов американским и европейским регуляторам. Это очевидно.





Но даже в Европе сейчас не все поддерживают санкции, и есть люди, которые хотят работать с Лукашенко. И для Катара это просто бизнес, причем бизнес, который не требует прозрачности, как на Нью-Йоркской фондовой бирже. Поэтому они будут работать с ним до тех пор, пока это будет в их интересах, — отмечает Романчук.





— В настоящее время не идет речь о каких-либо санкциях в отношении третьих стран, как, скажем, когда-то по отношению к Ирану. Тогда американцы строго следили за тем, кто с ними сотрудничает. Санкции иранского формата в отношении Беларуси не введены.





Если сейчас Запад чем-то и озабочен, то это мигрантский кризис. Сейчас для них главная проблема — прекратить перелеты мигрантов в Минск, — считает Карбалевич.





При этом Ярослав Романчук не исключает вероятности того, что мигрантский кризис может оказать влияние на отношение инвесторов с Ближнего Востока.





— Если Лукашенко как-то не так поведет себя с мигрантами, обманет их в массовом порядке, это может вызвать негативную реакцию арабских стран. Это может их разозлить, — полагает Романчук.