



"Мы несколько раз отмечали, что "Белавиа" никогда не выполняла полеты по тем направлениям, в которых нас обвиняют. Просто выдумывается какая-то дичь, другого слова даже подобрать не могу", — заявил Сикорский.





В качестве примера он привел ситуацию с увеличением рейсов в Турцию. Он напомнил, что количество рейсов было увеличено после того, как стали невозможны прямые перелеты в большинство европейских городов. В итоге "люди полетели через Турцию, чтобы добраться как-то в эту Европу".





Но даже если среди пассажиров, которые летят в Минск и есть мигранты, у сотрудников авиакомпании нет основании отказывать им в посадке.





"Как авиакомпания может отличить мигранта от не мигранта. Человек покупает билет, на основании чего мы можем ему запретить перелет? Ведь мы тогда обратились к нашим европейским партнерам: опубликуйте перечень стран, наций, национальностей, вероисповеданий – по любому признаку. Скажите, эти люди не могут пользоваться воздушным транспортом", — заявил Сикорский.





В настоящее время на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС, Евросоюз готовит очередной пакет санкций против Минска. В санкционном списке может оказаться и "Белавиа". В Брюсселе полагают, что к организации нелегальной переправки мигрантов в страны ЕС причастен и национальный авиаперевозчик.