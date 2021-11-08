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Выдумывается какая-то дичь — представитель Минтранса заступился за "Белавиа"

Обвинения в адрес национальной авиакомпании "Белавиа" в том, что она причастна к организации миграционных потоков, не имеют под собой оснований, заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ.


"Мы несколько раз отмечали, что "Белавиа" никогда не выполняла полеты по тем направлениям, в которых нас обвиняют. Просто выдумывается какая-то дичь, другого слова даже подобрать не могу", — заявил Сикорский.

В качестве примера он привел ситуацию с увеличением рейсов в Турцию. Он напомнил, что количество рейсов было увеличено после того, как стали невозможны прямые перелеты в большинство европейских городов. В итоге  "люди полетели через Турцию, чтобы добраться как-то в эту Европу".

Но даже если среди пассажиров, которые летят в Минск и есть мигранты, у сотрудников  авиакомпании нет основании отказывать им в посадке.

"Как авиакомпания может отличить мигранта от не мигранта. Человек покупает билет, на основании чего мы можем ему запретить перелет? Ведь мы тогда обратились к нашим европейским партнерам: опубликуйте перечень стран, наций, национальностей, вероисповеданий – по любому признаку. Скажите, эти люди не могут пользоваться воздушным транспортом", — заявил Сикорский.

В настоящее время на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС, Евросоюз готовит очередной пакет санкций против Минска. В санкционном списке может оказаться и "Белавиа". В Брюсселе полагают, что к организации нелегальной переправки мигрантов в страны ЕС причастен и национальный авиаперевозчик.
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