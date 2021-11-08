Все объекты выставлены на продажу одним лотом, в составе которого более 1000 позиций: здания, офисная мебель, техника, автомобили, оборудование. Начальная цена лота — 45,1 миллиона рублей (около 18 миллионов долларов).





В апреле 2020 года Экономический суд Брестской области признал предприятие банкротом и назначил его санацию.



