Березовский комбинат силикатных изделий выставлен на торги. Комбинат принадлежал компании Юрия Чижа
Березовский комбинат силикатных изделий выставлен на торги. Комбинат принадлежал компании «Трайпл», которая контролируется Юрием Чижом.
Все объекты выставлены на продажу одним лотом, в составе которого более 1000 позиций: здания, офисная мебель, техника, автомобили, оборудование. Начальная цена лота — 45,1 миллиона рублей (около 18 миллионов долларов).
В апреле 2020 года Экономический суд Брестской области признал предприятие банкротом и назначил его санацию.
12:31 08/11/2021
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