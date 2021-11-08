«В Беларуси есть рабство. И это вовсе не литературное преувеличение, — считает эксперт исследовательского центра BEROC Лев Львовский. —





Гуляя по улицам Минска, мы не встречаем смуглых ребятах в кандалах, работающих на тростниковых плантациях, но, заглянув в окна общежитий крупнейших заводов, мы видим сотни тысяч белорусов, лишенных свободы выбора. Их положение в точности описывает термин «наемное рабство».





Краеугольный камень современного капиталистического общества — это свобода в принятии решений. Решений, что покупать и как продавать свой труд. Ограничивая свободную продажу собственного труда, белорусское «социальное государство» загоняет людей в подневольное и нищенское существование.





Вот как работает наемное рабство в современной Беларуси:





1. Сначала труд обесценивают.





Частые упоминания «избыточной занятости» на заводах самим Лукашенко, яркое выступление директора МЗКТ о том, что техника завода не пользуется спросом (читай: завод держится на плаву за счет доброй воли государства), являются элементами пропаганды бесполезности труда.





Но в широком понимании труд может быть бесполезным, только если кто-то заставляет человека производить бесполезные вещи. Если люди свободны, и рыночные институты худо-бедно, но работают, то человек сам найдет места полезного применения своего труда или создаст эти рабочие места с нуля.



