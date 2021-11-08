«В мире безработные — это человеческий капитал, и только у нас — тунеядцы»
Экономист Лев Львовский предлагает заглянуть в окна общежитий крупнейших заводов, чтобы увидеть людей, лишенных свободы выбора.
«В Беларуси есть рабство. И это вовсе не литературное преувеличение, — считает эксперт исследовательского центра BEROC Лев Львовский. —
Гуляя по улицам Минска, мы не встречаем смуглых ребятах в кандалах, работающих на тростниковых плантациях, но, заглянув в окна общежитий крупнейших заводов, мы видим сотни тысяч белорусов, лишенных свободы выбора. Их положение в точности описывает термин «наемное рабство».
Краеугольный камень современного капиталистического общества — это свобода в принятии решений. Решений, что покупать и как продавать свой труд. Ограничивая свободную продажу собственного труда, белорусское «социальное государство» загоняет людей в подневольное и нищенское существование.
Вот как работает наемное рабство в современной Беларуси:
1. Сначала труд обесценивают.
Частые упоминания «избыточной занятости» на заводах самим Лукашенко, яркое выступление директора МЗКТ о том, что техника завода не пользуется спросом (читай: завод держится на плаву за счет доброй воли государства), являются элементами пропаганды бесполезности труда.
Но в широком понимании труд может быть бесполезным, только если кто-то заставляет человека производить бесполезные вещи. Если люди свободны, и рыночные институты худо-бедно, но работают, то человек сам найдет места полезного применения своего труда или создаст эти рабочие места с нуля.
Во всем мире безработные — это человеческий капитал, которому необходимо помочь встроиться в производственные цепочки. И только у нас это «тунеядцы».
Пособие по безработице существует, чтобы человек смог найти подходящую своим талантам работу, а не хватался за первую попавшуюся из страха остаться голодным.
Стране невыгодно, когда инженер ввиду отсутствия подушки безопасности идет работать в Макдональдс.
Общество и государство выиграют гораздо больше, если этот человек будет получать достойное пособие несколько месяцев, и в итоге устроится по профессии. Так он будет активнее участвовать в экономике: будет платить больше налогов, сможет активнее покупать вещи, сможет обеспечить своих детей самостоятельно.
Но в нашей стране максимальное пособие по безработице составляет 24 доллара. Тем, кто хочет уйти с работы, эта сумма дает только один путь – веревку и мыло. Большего на эти деньги не купишь.
3. Затем затягивают в финансовую кабалу.
Как известно, первая доза наркотика всегда бесплатна. В псевдо-социальной системе наемного рабства Беларуси существует множество механизмов такого «подсаживания». Это и «бесплатное» образование, за которым следует обязательная отработка. И бесплатные квартиры, и льготные ипотеки для силовиков. Подъемные, которые надо возвращать, если недоработал контракт. Общежития, привязанные к предприятиям и научным институтам. Сюда же идет новая блестящая идея по порабощению врачей, которые должны будут отрабатывать 10 лет.
Все это подается как бонусы, социальная политика, забота о рабочих/врачах/военных. На деле социальная политика должна привязываться к статусу человека, а не месту работы, иначе это место работы практически невозможно будет сменить.
12:25 08/11/2021
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