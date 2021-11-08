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Поправки о тюремных сроках за призывы к санкциям примут во втором чтении 9 ноября

Палата представителей планирует принять во втором чтении 9 ноября поправки в Уголовный кодекс об ответственности за призывы к санкциям, захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и т. д.



Как сообщалось, новая версия статьи 361 предусматривает за это до 12 лет лишения свободы. Ответственность может быть и за распространение таких призывов.

Кроме этих поправок 9 ноября будет еще 11 вопросов. В том числе, это поправки по рынку ценных бумаг, по свободным экономическим зонам, по индустриальному парку «Великий камень» и т. д. Проект бюджета на 2022 года пока не рассматривается. По данным Office Life, он еще не поступил в парламент официально.
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