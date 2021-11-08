



Стоит отметить, что Дмитрий Борисович Рожков — человек для «Гродноинвест» не чужой. В администрации СЭЗ «Гродноинвест» работает практически с момента ее основания. На протяжении последних десяти лет занимал должность заместителя главы администрации, курировал направления внешнеэкономической и экономической деятельности.





С его участием состоялось свыше тысячи переговоров с инвесторами и партнерами из 35 стран мира, проведены комплексные экспертизы порядка 200 бизнес-планов инвестиционных проектов.





К слову, в 1998 году с отличием окончил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы по специальности «Международные экономические отношения», в 2003 году – Академию управления при Президенте РБ по специальности «Финансовый и банковский менеджмент». Женат, воспитывает дочь.





При этом нельзя не упомянуть и предыдущего главу администрации «Гродноинвест» Сергея Ткаченко. Он возглавлял СЭЗ с 2002 года, и под его руководством было построено свыше 100 км дорог, инженерных сетей и коммуникаций, привлечено более 1,8 млрд долларов инвестиций.





Однако 29 июля Ткаченко ушел из жизни — ему было 62 года. Сообщалось, что причиной стала продолжительная болезнь.