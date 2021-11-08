Китайский инвестор хочет купить пакет акций "Глантэи"
Заместитель председателя комитета по экономике Ассоциации китайских компаний в Республике Беларусь Чжао Цинцю намерена купить 0,4% акций белорусского производителя сумок ОАО «Галантэя».
Предпринимательница готова заплатить до 35 тыс. рублей. Если бы акции покупались по номиналу, то сумма была бы 33 тыс. Нынешняя сделка, как ожидается, должна начаться 17 ноября и закрыться 31 декабря.
Ранее акции «Галантэи» активно скупала компания «Фурнитоп». Она продолжает размещать объявления о намерении увеличить свою долю. Всего у «Галантэи» среди акционеров два юрлица и более 1 тыс. физлиц. Среди последних как минимум два нерезидента Беларуси. Судя по отчетам, компания прибыльная, но в 2020 году проседала выручка.
У «Галантэи» есть своя сеть из 42 магазинов.
11:11 08/11/2021
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