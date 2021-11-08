Предпринимательница готова заплатить до 35 тыс. рублей. Если бы акции покупались по номиналу, то сумма была бы 33 тыс. Нынешняя сделка, как ожидается, должна начаться 17 ноября и закрыться 31 декабря.





Ранее акции «Галантэи» активно скупала компания «Фурнитоп». Она продолжает размещать объявления о намерении увеличить свою долю. Всего у «Галантэи» среди акционеров два юрлица и более 1 тыс. физлиц. Среди последних как минимум два нерезидента Беларуси. Судя по отчетам, компания прибыльная, но в 2020 году проседала выручка.





У «Галантэи» есть своя сеть из 42 магазинов.