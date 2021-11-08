+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Прогноз по валютам: продолжит ли расти доллар?

Доллар на минувшей неделе пошел в рост, а вот российский рубль подешевел. Каких курсов основных иностранных валют ожидать к середине ноября на белорусском валютном рынке?


 Об этом рассказал в комментарии для Myfin.bу старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Смотреть прогноз эксперта можно на нашем youtube-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

 – Если говорить о внешних валютных рынках, то за прошедшую неделю стоит отметить рост доллара и падение российского рубля. Пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,1650 до 1,1570, или на 0,8%.

Российский рубль подешевел к обеим основным иностранным валютам. Доллар в России подорожал с 70,5 до 71,7 российского рубля, или на 1,7%. Евро подорожал с 82,2 до 82,9 российского рубля , или на 0,9%.

Такая внешняя динамика предопределила поведение валют на белорусском валютном рынке. Доллар и евро выросли, а российский рубль напротив подешевел. За неделю доллар подорожал на 1,16%, евро вырос на 0,4%, а российский рубль подешевел на 0,53%.

Рост доллара и евро перевесил падение российского рубля и в результате после четырех недель снижения валютная корзина выросла к белорусскому рублю на 0,16%. Столь скромный рост корзины свидетельствует о том, что ничего сильно страшного за неделю с белорусским рублем не произошло. А отдельная динамика валют, в том числе заметный рост доллара, всего лишь отражает его укрепление к российскому рублю.

На фоне наметившейся корректировки нефтяных цен российский рубль может продолж ть свое снижение к мировым валютам.

И в этом случае к концу недели доллар может подорожать до 2,48 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,85 белорусского рубля, а российский рубль может снизиться до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]