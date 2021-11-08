



Об этом рассказал в комментарии для Myfin.bу старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Смотреть прогноз эксперта можно на нашем youtube-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.





– Если говорить о внешних валютных рынках, то за прошедшую неделю стоит отметить рост доллара и падение российского рубля. Пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,1650 до 1,1570, или на 0,8%.





Российский рубль подешевел к обеим основным иностранным валютам. Доллар в России подорожал с 70,5 до 71,7 российского рубля, или на 1,7%. Евро подорожал с 82,2 до 82,9 российского рубля , или на 0,9%.





Такая внешняя динамика предопределила поведение валют на белорусском валютном рынке. Доллар и евро выросли, а российский рубль напротив подешевел. За неделю доллар подорожал на 1,16%, евро вырос на 0,4%, а российский рубль подешевел на 0,53%.





Рост доллара и евро перевесил падение российского рубля и в результате после четырех недель снижения валютная корзина выросла к белорусскому рублю на 0,16%. Столь скромный рост корзины свидетельствует о том, что ничего сильно страшного за неделю с белорусским рублем не произошло. А отдельная динамика валют, в том числе заметный рост доллара, всего лишь отражает его укрепление к российскому рублю.





На фоне наметившейся корректировки нефтяных цен российский рубль может продолж ть свое снижение к мировым валютам.





И в этом случае к концу недели доллар может подорожать до 2,48 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,85 белорусского рубля, а российский рубль может снизиться до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.



