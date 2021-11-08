Прогноз по валютам: продолжит ли расти доллар?
Доллар на минувшей неделе пошел в рост, а вот российский рубль подешевел. Каких курсов основных иностранных валют ожидать к середине ноября на белорусском валютном рынке?
Об этом рассказал в комментарии для Myfin.bу старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Смотреть прогноз эксперта можно на нашем youtube-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.
– Если говорить о внешних валютных рынках, то за прошедшую неделю стоит отметить рост доллара и падение российского рубля. Пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,1650 до 1,1570, или на 0,8%.
Российский рубль подешевел к обеим основным иностранным валютам. Доллар в России подорожал с 70,5 до 71,7 российского рубля, или на 1,7%. Евро подорожал с 82,2 до 82,9 российского рубля , или на 0,9%.
Такая внешняя динамика предопределила поведение валют на белорусском валютном рынке. Доллар и евро выросли, а российский рубль напротив подешевел. За неделю доллар подорожал на 1,16%, евро вырос на 0,4%, а российский рубль подешевел на 0,53%.
Рост доллара и евро перевесил падение российского рубля и в результате после четырех недель снижения валютная корзина выросла к белорусскому рублю на 0,16%. Столь скромный рост корзины свидетельствует о том, что ничего сильно страшного за неделю с белорусским рублем не произошло. А отдельная динамика валют, в том числе заметный рост доллара, всего лишь отражает его укрепление к российскому рублю.
На фоне наметившейся корректировки нефтяных цен российский рубль может продолж ть свое снижение к мировым валютам.
И в этом случае к концу недели доллар может подорожать до 2,48 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,85 белорусского рубля, а российский рубль может снизиться до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.
10:24 08/11/2021
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