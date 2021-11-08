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Американские миллиардеры стали богаче на $2 трлн за вермя пандемии

С 1 января 2020 года состояние американских миллиардеров выросло более чем на $1,8 трлн. К такому выводу пришел Forbes USA, проанализировав капитал богатейших людей.



В начале прошлого года состояния миллиардеров из США оценивали в $3,4 трлн. Сейчас же речь идет о примерно $5,3 трлн.

Больше всех за время пандемии разбогател Илон Маск — на $293,7 млрд, пишет Оfficelife.media. По данным Forbes, сумма, на которую выросло состояние основателя Tesla и SpaceX, больше активов сооснователя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.

Аналитики считают, что такое стремительное увеличение богатства связано с ростом рынков. За это же время индекс крупнейших по капитализации американских компаний S&P 500 вырос на 45%, а промышленный индекс Dow Jones Industrial Average — на 27%. При этом совокупное состояние американских миллиардеров обогнало индексы по темпам роста, так как стало больше на 56%.

Следом за Маском стремительно наращивал свой капитал и основатель Amazon Джефф Безос, который за время пандемии стал богаче на $86,2 млрд.

По $65,8 млрд прибавили к своему капиталу сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон и сооснователь Google Ларри Пейдж. Коллега последнего по созданию поисковика, Сергей Брин, стал богаче на $63,3 млрд. Акции Google за это время выросли в цене на 120%.
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