







В начале прошлого года состояния миллиардеров из США оценивали в $3,4 трлн. Сейчас же речь идет о примерно $5,3 трлн.





Больше всех за время пандемии разбогател Илон Маск — на $293,7 млрд, пишет Оfficelife.media. По данным Forbes, сумма, на которую выросло состояние основателя Tesla и SpaceX, больше активов сооснователя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.





Аналитики считают, что такое стремительное увеличение богатства связано с ростом рынков. За это же время индекс крупнейших по капитализации американских компаний S&P 500 вырос на 45%, а промышленный индекс Dow Jones Industrial Average — на 27%. При этом совокупное состояние американских миллиардеров обогнало индексы по темпам роста, так как стало больше на 56%.





Следом за Маском стремительно наращивал свой капитал и основатель Amazon Джефф Безос, который за время пандемии стал богаче на $86,2 млрд.





По $65,8 млрд прибавили к своему капиталу сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон и сооснователь Google Ларри Пейдж. Коллега последнего по созданию поисковика, Сергей Брин, стал богаче на $63,3 млрд. Акции Google за это время выросли в цене на 120%.



