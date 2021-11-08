



О том, в какие проекты инвестировал белорусский бизнес на российском рынке в течение 2021 года, — в исследовании Office Life и делового журнала «Бизнес-ревю».





«ПЕТРУХА» ИЗ-ПОД СЕРГИЕВА ПОСАДА

В конце марта первую продукцию произвела фабрика, возрожденная на средства белорусской компании «Серволюкс» в деревне Тураково под Сергиевым Посадом в Московской области.





Эту площадку, которая ранее принадлежала обанкротившейся компании «Загорский бройлер», крупнейший белорусский производитель мяса бройлеров приобрел в середине 2019 года за 164 млн российских рублей. Мощности в России понадобились основному владельцу Группы компаний «Серволюкс» Евгению Баскину, чтобы минимизировать потери из-за регулярных запретов на ввоз продукции на российский рынок.





В настоящий момент фабрика, которая подчинена дистрибьюторской компании «Серволюкс Восток», занимается разделкой мяса птицы (до 40 тонн в сутки). В перспективе предполагается углубить переработку и выпускать готовую к употреблению продукцию. На производстве занято свыше 230 человек.





Кстати, Евгений Баскин реанимировал находившуюся в процессе ликвидации смоленскую компанию «Серволюкс». Она переведена в ранг действующих, ее уставной капитал в этом году был пополнен на 4,5 млн российских рублей. Смоленский «Серволюк� � должен был стать управляющей структурой фабрики, которую бизнесмен планировал в начале 2010-х построить в Кардымовском районе. Позже от этого проекта он отказался.





ПОГЛОЩЕНИЕ СОСЕДА

В августе стало известно, что «дочка» «Белоруснефти», Нефтяная компания «Янгпур», работающая на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа, стала владельцем местной нефтедобывающей компании «Пурнефть». Сумма сделки, а также тот, кто продал актив, не разглашались.





Приобретение позволило «Янгпуру» существенно нарастить площадь своей деятельности по поиску, разведке и добыче нефти и попутного газа в России. Плюсом сделки является то, что Усть-Пурпейский лицензионный участок, на котором «Пурнефти» принадлежит 69 скважин, граничит с участками «Янгпура» — Известинским и приобретенным полтора года назад Южно-Тыдэоттинским. Их связывает общая инфраструктура, что выгодно для доразведки и дальнейшей разработки недр. Эксперты отмечают также, что консолидация активов, которую планируется завершить до конца 2021 года, поможет в развитии газового направления.





Поглощение соседа позволит «Янгпуру» установить и рекорд по добыче. По итогу 2021 года ожидается, что из местных недр суммарно будет извлечено 316 тыс. тонн нефти и газового конденсата и 1,23 млрд куб. м попутного и природного газа. Для сравнения: в прошлом (и пока рекордном для себя) году белорусская компания добыла 215 тыс. тонн нефти и 870 млн кубометров попутного и природного газа.





ГОСТИНИЦА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТА

В первый осенний месяц администрация Калининградской области выдала разрешение на строительство новой гостиницы в городе Светлогорске компании «Специализированный застройщик „ИНЭКО ГДС“». Ею с начала 2021 года владеют местный девелопер Александр Качанович и его партнер, совладелец фармацевтической компании «Фармлэнд» Иван Логовой.





Разрешение на сооружение пятиэтажного комплекса общей площадью свыше 32 тыс. кв. м на месте бывшей гостиницы «Русь» выдано до сентября 2024 года. Партнеры уже согласовали в областном градсовете проект нового гостинично-апартаментного комплекса.





Гостиница в Светлогорске — не первый проект Ивана Логового в этом регионе, в котором он ведет бизнес с начала 1990-х годов. Кроме инвестиций в торговлю и местную недвижимость, в прошлом году бизнесмен заинтересовался и производством. Осенью 2020 года он зарегистрировал в качестве резидента Особой экономической зоны в Калининградской области компанию «Плазмаплан». Она планирует наладить производство лекарственных препаратов и медицинских изделий. В проект, согласно заявленному бизнес-плану, планируется вложить около 350 млн российских рублей.





ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА ДЛЯ СУПРУГОВ

Группу компаний Mark Formelle, принадлежащую супругам Светлане Сипаровой и Андрею Серикову, привлекли в России в этом году интернет-технологии.





В октябре этого года крупнейший белорусский производитель и торговец одеждой приобрел компанию «Приват Трэйд Инновационные решения», управляющую IT-платформой Marketplace 3.0 для автоматизации работы с поставщиками. Ее продавцом стал владелец закрывшегося интернет-магазина по продаже люксовых товаров KupiVIP Blacksquare Investments.





Российский рынок — один из ключевых для ГК Mark Formelle, которая открыла на нем несколько дистрибьюторских компаний и развивает сеть собственных и франчайзинговых магазинов одежды.





ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ

От слов и идей, высказанных Александром Шакутиным на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, белорусский бизнесмен перешел к действиям. Он хочет строить завод по производству сельскохозяйственной техники в Гатчине.





По информации Office Life, в октябре в этом населенном пункте зарегистрирована компания «Эксам», которая, судя по всему, займется воплощением замыслов в жизнь. Ее учредителями являются две структуры, контролирующиеся Александром Шакутиным, — российская «Амкодор-Урал» и белорусская «Техпромимпекс».





Среди видов деятельности, которые «Эксам» заявила при регистрации, фигурирует в том числе производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.



