











Речь идёт о финансировании 10 крупномасштабных национальных проектов, включая разработку полупроводников, AR, спутниковую связь и др.





Среди важных целей внедрения стандарта 6G назвали повышение энергоэффективности и безопасности, оптимизацию сети на основе AI, интеграцию со спутниковыми сетями. По словам разработчиков, пишет Dev.by, в повседневной жизни это означает более эффективную и беспроблемную коммуникацию людей друг с другом, а также — при взаимодействии со службами и устройствами.





Одна из сфер, которая серьёзно выиграет от применения технологии 6G, — здравоохранение. К примеру, специальные датчики смогут передавать информацию о состоянии здоровья в реальном времени медикам либо экспертным системам, или даже реагировать на стихийные бедствия.





Интеграция со спутниковыми платформами поможет сохранить коммуникацию даже при повреждённой наземной инфраструктуре. Это особенно важно в таких странах, как Япония, где землетрясения, цунами, наводнения и извержения вулканов представляют реальную опасность для жизней людей.











