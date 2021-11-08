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Япония и Финляндия совместно разрабатывают стандарт сотовой связи 6G

Япония и Финляндия подписали документы о двустороннем сотрудничестве между Токийским университетом и университетом Оулу в Финляндии. В течение следующих нескольких лет будет создана дорожная карта для стандарта 6G и проведены исследования технологических компонентов.




Речь идёт о финансировании 10 крупномасштабных национальных проектов, включая разработку полупроводников, AR, спутниковую связь и др.

Среди важных целей внедрения стандарта 6G назвали повышение энергоэффективности и безопасности, оптимизацию сети на основе AI, интеграцию со спутниковыми сетями. По словам разработчиков, пишет Dev.by, в повседневной жизни это означает более эффективную и беспроблемную коммуникацию людей друг с другом, а также — при взаимодействии со службами и устройствами. 

Одна из сфер, которая серьёзно выиграет от применения технологии 6G,  — здравоохранение. К примеру, специальные датчики смогут передавать информацию о состоянии здоровья в реальном времени медикам либо экспертным системам, или даже реагировать на стихийные бедствия. 

Интеграция со спутниковыми платформами поможет сохранить коммуникацию даже при повреждённой наземной инфраструктуре. Это особенно важно в таких странах, как Япония, где землетрясения, цунами, наводнения и извержения вулканов представляют реальную опасность для жизней людей.
Источник: Инна Бондарович
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