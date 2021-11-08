2022 год может стать «годом кукурузы»: эксперты назвали самую маржинальную сельхозкультуру
Аналитический совет Министерства сельского хозяйства США ожидает, что в 2021/22 годах посевная площадь кукурузы, сои и пшеницы составит почти 1,4 миллиарда акров. За последние два года по всему миру было произведено дополнительно 57 миллионов акров кукурузы, сои и пшеницы — на 4,4% больше, чем в 2019 году. И эти акры нуждаются в дополнительных питательных веществах для получения урожая.
Текущий уровень цен благоприятствует расширению производства удобрений. Но рост стоимости на природный газ означает, что рост мирового производства удобрений может быть прерван надвигающейся нехваткой энергии в России, Китае и Евросоюзе, сообщает FаrmProgress.cоm.
В настоящее время NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) прогнозирует более теплую, чем обычно, зиму на большей части Центральной части США, пишет Аgroxxi.ru. Температура на северо-западе Тихого океана и Северных равнинах, вероятно, будет ниже, чем обычно. Если неожиданный полярный вихрь обрушится в конце зимы, а запасов энергии в Персидском заливе будет недостаточно, внутреннее производство удобрений может столкнуться с еще большими трудностями.
Вероятно, это будет еще один напряженный год глобальных поставок удобрений, поскольку все больше мировых игроков, таких как Индия, Бразилия, Китай и Россия, конкурируют с США за доступные поставки агрохимикатов. Хотя опасения по поводу нехватки удобрений весной 2022 года все еще в значительной степени спекулятивны, фермерам разумно планировать наихудшие сценарии в отношении применения удобрений в 2022 году.
В связи с неустойчивостью погоды ожидание поставок пестицидов и удобрений следующей весной увеличивает риск снижения урожайности осенью 2022 года.
Прибыль под угрозой?
Разговоры о резком подорожании удобрений в 2022 году привели к спекуляциям о том, что в 2022 году будет засеяно меньше акров кукурузы. Тем не менее, даже при более высоких ценах на удобрения производство кукурузы и сои остается прибыльным. Эксперты советуют не жертвовать плодородием почвы и урожайностью 2023 года ради экономии затрат в 2022 году, особенно когда бюджеты на урожай, вероятно, уже поддерживают прибыльную маржу в следующем году.
Чтобы компенсировать неопределенность маржи, стоит уже сейчас подумать о заключении контрактов на продажу будущего урожая. Глобальный рост поставок кукурузы и сои может ограничить рост цен на кукурузу и сою до начала посевного сезона 2022 года. Благодаря торговле фьючерсами как на старые, так и на новые культуры по выгодным ценам фермеры могут оптимизировать управление рисками, планируя достаточное количество продаж, чтобы обеспечить покрытие расходов на 2022 год.
Кукуруза или соя?
Соотношение цен на кукурузу и сою нового урожая упало ниже отметки 2,3, что свидетельствует о явном предпочтении рынка кукурузе на прошлой неделе. Несмотря на растущие затраты на удобрения, кукуруза на данный момент остается более выгодной сельхозйкультурой для фермеров в 2022 году. Это обусловлено спросом. Поставки как кукурузы, так и сои снизились с исторически низких уровней, и большие объемы урожая, ожидаемые этой осенью, добавят больше возможностей для роста запасов зерна. Что касается спроса, восстановление производства этанола и хорошие перспективы экспорта из Китая в предстоящем маркетинговом году оживляют прогнозы спроса на кукурузу, в то время как перспективы сои зависят от баланса китайских экспортных закупок.
Но обе культуры сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны альтернативных культур — возможно даже больше, чем в прошлом году. Цены на пшеницу, хлопок, сорго и ячмень растут в значительной степени из-за международного спроса.
08:37 08/11/2021
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