







Текущий уровень цен благоприятствует расширению производства удобрений. Но рост стоимости на природный газ означает, что рост мирового производства удобрений может быть прерван надвигающейся нехваткой энергии в России, Китае и Евросоюзе, сообщает FаrmProgress.cоm.





В настоящее время NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) прогнозирует более теплую, чем обычно, зиму на большей части Центральной части США, пишет Аgroxxi.ru. Температура на северо-западе Тихого океана и Северных равнинах, вероятно, будет ниже, чем обычно. Если неожиданный полярный вихрь обрушится в конце зимы, а запасов энергии в Персидском заливе будет недостаточно, внутреннее производство удобрений может столкнуться с еще большими трудностями.





Вероятно, это будет еще один напряженный год глобальных поставок удобрений, поскольку все больше мировых игроков, таких как Индия, Бразилия, Китай и Россия, конкурируют с США за доступные поставки агрохимикатов. Хотя опасения по поводу нехватки удобрений весной 2022 года все еще в значительной степени спекулятивны, фермерам разумно планировать наихудшие сценарии в отношении применения удобрений в 2022 году.





В связи с неустойчивостью погоды ожидание поставок пестицидов и удобрений следующей весной увеличивает риск снижения урожайности осенью 2022 года.





Прибыль под угрозой?

Разговоры о резком подорожании удобрений в 2022 году привели к спекуляциям о том, что в 2022 году будет засеяно меньше акров кукурузы. Тем не менее, даже при более высоких ценах на удобрения производство кукурузы и сои остается прибыльным. Эксперты советуют не жертвовать плодородием почвы и урожайностью 2023 года ради экономии затрат в 2022 году, особенно когда бюджеты на урожай, вероятно, уже поддерживают прибыльную маржу в следующем году.





Чтобы компенсировать неопределенность маржи, стоит уже сейчас подумать о заключении контрактов на продажу будущего урожая. Глобальный рост поставок кукурузы и сои может ограничить рост цен на кукурузу и сою до начала посевного сезона 2022 года. Благодаря торговле фьючерсами как на старые, так и на новые культуры по выгодным ценам фермеры могут оптимизировать управление рисками, планируя достаточное количество продаж, чтобы обеспечить покрытие расходов на 2022 год.





Кукуруза или соя?

Соотношение цен на кукурузу и сою нового урожая упало ниже отметки 2,3, что свидетельствует о явном предпочтении рынка кукурузе на прошлой неделе. Несмотря на растущие затраты на удобрения, кукуруза на данный момент остается более выгодной сельхозйкультурой для фермеров в 2022 году. Это обусловлено спросом. Поставки как кукурузы, так и сои снизились с исторически низких уровней, и большие объемы урожая, ожидаемые этой осенью, добавят больше возможностей для роста запасов зерна. Что касается спроса, восстановление производства этанола и хорошие перспективы экспорта из Китая в предстоящем маркетинговом году оживляют прогнозы спроса на кукурузу, в то время как перспективы сои зависят от баланса китайских экспортных закупок.





Но обе культуры сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны альтернативных культур — возможно даже больше, чем в прошлом году. Цены на пшеницу, хлопок, сорго и ячмень растут в значительной степени из-за международного спроса.















