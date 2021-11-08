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Новые огромные штрафы введены в Беларуси

За неисполнение договорных условий биржевых торгов древесиной в заготовленном виде вводятся штрафные санкции, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства.


Координационный совет по биржевой торговле 5 ноября поддержал предложения Минлесхоза по усовершенствованию механизма проведения годовых биржевых торгов древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года.

Инициативу по введению штрафных санкций за неисполнение биржевых сделок представил во время заседания совета министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Он отметил, пишет udf.name, что в ходе торгов отдельные покупатели искусственно завышают стоимость сырья на рынке.

«Поддавшись каким-то эмоциям, они начинают бездумно нажимать на кнопки, создавая таким образом искусственный ажиотаж. При этом сами лесоматериалы покупатели впоследствии не могут забрать, т.к. не имеют на это финансовых возможностей, — отметил министр. — Инициатива Минлесхоза — это попытка дисциплинировать рынок. При этом мера ответственности будет касаться как покупателей, так и продавцов».

При однократном нарушении условий договора отныне будет применяться штраф в размере 10% от невыполнения обязательств сторонами месячного объема поставки древесины.

При последующем нарушении условий договора — штраф в размере 10% от невыполнения обязательств сторонами объема биржевой сделки с последующим расторжением в одностороннем порядке заключенного биржевого договора.

При этом решение о правомерности применения штрафных санкций и о расторжении в одностороннем порядке договора будет принимать арбитражная комиссия ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Дополнительно биржей будет предусмотрена возможность блокировки «нерадивых покупателей» в течение месяца с момента расторжения договора.

Как пояснила пресс-служба, если покупатель завысил цену на ресурс, не дал возможности приобрести его другим, не смог забрать сам, он будет платить штраф. Если же продавец выставил и продал лот, а затем по каким-то причинам не смог его отгрузить, то он также будет платить штраф. Их размеры зеркальные.

Инициатива поможет защитить добросовестных участников торгов и стабилизировать цены на рынке, считают в Минлесхозе.

Также произойдет разделение торгов по потребительским секциям.
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