



В Северной Корее в промышленных масштабах занялись разведением черных лебедей, передает inbusiness.kz со ссылкой на gazeta.ru.





По сообщениям государственных СМИ, черных лебедей в КНДР будут разводить на ферме на восточном побережье страны. На ферме Kwangpho Duck в графстве Чонпхён построили загон для лебедей, и была проведена официальная церемония его открытия.





Официальные лица заявили, что мясо этой птицы исключительно здоровая пища.





В министерстве сельского хозяйства Северной Кореи рассказали, что такая еда содержит много белка, легче усваивается и якобы предотвращает развитие онкологических заболеваний.





Неизвестно, строятся ли другие предприятия для разведения черных лебедей где-либо еще в стране и как будет распространяться мясо.





Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал граждан Северной Кореи поменьше есть до 2025 года. После закрытия границ с Китаем в стране появился дефицит продуктов, а люди начали голодать.





В июне Ким Чен Ын заявлял о нехватке продовольствия. По его словам, фермерам не удалось собрать запланированный урожай зерновых из-за ураганов.







