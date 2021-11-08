+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Черными лебедями собрались кормить голодающих жителей Северной Кореи

Власти заявили, что мясо птицы имеет "восхитительный" вкус, а промышленное разведение птицы положительно скажется на уровне жизни граждан.


В Северной Корее в промышленных масштабах занялись разведением черных лебедей, передает inbusiness.kz со ссылкой на gazeta.ru. 

По сообщениям государственных СМИ, черных лебедей в КНДР будут разводить на ферме на восточном побережье страны. На ферме Kwangpho Duck в графстве Чонпхён построили загон для лебедей, и была проведена официальная церемония его открытия. 

Официальные лица заявили, что мясо этой птицы исключительно здоровая пища. 

В министерстве сельского хозяйства Северной Кореи рассказали, что такая еда содержит много белка, легче усваивается и якобы предотвращает развитие онкологических заболеваний.

Неизвестно, строятся ли другие предприятия для разведения черных лебедей где-либо еще в стране и как будет распространяться мясо. 

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал граждан Северной Кореи поменьше есть до 2025 года. После закрытия границ с Китаем в стране появился дефицит продуктов, а люди начали голодать. 

В июне Ким Чен Ын заявлял о нехватке продовольствия. По его словам, фермерам не удалось собрать запланированный урожай зерновых из-за ураганов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]