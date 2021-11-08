Черными лебедями собрались кормить голодающих жителей Северной Кореи
Власти заявили, что мясо птицы имеет "восхитительный" вкус, а промышленное разведение птицы положительно скажется на уровне жизни граждан.
В Северной Корее в промышленных масштабах занялись разведением черных лебедей, передает inbusiness.kz со ссылкой на gazeta.ru.
По сообщениям государственных СМИ, черных лебедей в КНДР будут разводить на ферме на восточном побережье страны. На ферме Kwangpho Duck в графстве Чонпхён построили загон для лебедей, и была проведена официальная церемония его открытия.
Официальные лица заявили, что мясо этой птицы исключительно здоровая пища.
В министерстве сельского хозяйства Северной Кореи рассказали, что такая еда содержит много белка, легче усваивается и якобы предотвращает развитие онкологических заболеваний.
Неизвестно, строятся ли другие предприятия для разведения черных лебедей где-либо еще в стране и как будет распространяться мясо.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал граждан Северной Кореи поменьше есть до 2025 года. После закрытия границ с Китаем в стране появился дефицит продуктов, а люди начали голодать.
В июне Ким Чен Ын заявлял о нехватке продовольствия. По его словам, фермерам не удалось собрать запланированный урожай зерновых из-за ураганов.
07:52 08/11/2021
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