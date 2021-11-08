







«В целом стратегия такова: долю поставок в Российскую Федерацию мы снижаем, диверсифицируя наш экспорт. За последнюю пятилетку мы почти на 20% снизили долю поставок белорусского продовольствия в Российскую Федерацию.





Раньше было, в 2015 году, порядка 95% (доля России в объеме белорусского экспорта — ИФ). Сейчас, пишет Produkt.by, по прошлому году, порядка 74,4% Российская Федерация занимала», — отметил он.





«Это связано с тем, что сама Россия много вкладывает и активно развивает собственный аграрный сектор. И мы прекрасно понимаем, что рано или поздно, нам будет тесно на общем рынке», — сказал замминистра.





Ненужная конкуренция будет создавать лишь препятствия и барьеры. Поэтому давно принято решение по диверсификации продовольственного экспорта, отметил он.





Хотя в этом году ситуация нетривиальная, в том числе из-за влияния пандемии, снижения объемов производства, дополнительных сложностей в поставках, сказал Богданов. За 8 месяцев этого года поставки продовольствия в Россию увеличились на 5,6% к уровню прошлого года, подчеркнул замминистра.





Особенно активно растут поставки сыров, отметил он.





«Беларусь уже давно завоевала звание сырной державы. Мы занимаем третью строчку мирового экспорта в категории "сыры и творог". Экспортируем порядка 230 тыс. тонн сыров ежегодно и 45 тыс. тонн творогов. Эта категория самая растущая и на российском рынке», — заявил Богданов.















