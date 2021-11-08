Об этом свидетельствует рейтинг 100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы 2021, составленный рейтинговым агентством РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ.





В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели крупнейших банков 14 стран: Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии, пишет Ежедневник. При этом в рейтинг были отобраны финструктуры из 13 государств. Структуры из Молдовы в перечень не попали.

Белорусская динамика

В новом списке ста крупнейших банков оказался лишь один белорусский – Беларусбанк. Он с величиной активов 12,56 млрд долларов (на 1 января 2021 года), приростом активов в 2020 году 0,8% и прибылью в 2020 году 0,08 млрд долларов разместился на 52-м месте.





В рейтинге 2020 года Беларусбанк занимал 43-е место с величиной активов 12,46 млрд (на 1 января 2020 года), приростом активов в 2019 году на 2,6% и прибылью 0,15 млрд долларов.





То есть несмотря на рост активов, позиция Беларусбанка в рейтинге ухудшилась.





Примечательно, что в прошлом году (как и много лет до этого) в Топ-100 банков ЦВЕ входило еще одна кредитно-финансовая организация – Белагропромбанк. Он рейтинге -2020 он занимал 94-е место. Однако в рейтинге-2021 он выбыл из первой сотни.

Влияние пандемии

Как отмечают составители рейтинга, пандемия 2020 года не привела к катастрофическим последствиям для банковских систем исследованных стран, хотя в начале года звучали крайне пессимистичные прогнозы. Крупнейшие банки ЦВЕ в большинстве своем характеризовались приростом активов в долларовом выражении и были прибыльны. В то же время имело место снижение суммарной прибыли. Согласно результатам исследования, у 77 банков наблюдался прироста активов, а прибыль получили 92 кредитные организации. Для сравнения в допандемийном 2019 году активы выросли у 91 банка, а прибыль получили 95 кредитных организаций. При этом минимальный размер активов для попадания в число ста крупнейших банков ЦВЕ увеличился на 0,18 миллиарда до 4,8 миллиарда долларов в текущем рейтинге. Таким образом, пандемия хотя и оказала негативное влияние на крупнейшие банки ЦВЕ, но это влияние можно оценить, как умеренное.





В рейтинге ЦВЕ по итогам 2020 года наибольшая представленность, как и в предыдущие годы, у российских банков. В число крупнейших банков ЦВЕ попало 26 российских банков. Второй страной по числу делегированных в рейтинге банков стала Польша, у которой 16 кредитных организаций попало в рейтинг. Чехия и Венгрия в текущем исследовании представлена одинаковым количеством кредитных организаций – 11 банками. Болгария, Румыния и Словакия в рейтинге ЦВЕ представлены шестью банками у каждой из стран. Казахстан, Украина и Эстония занимают восьмое, девятое и десятое места в рейтинге с 4-я банками от каждой из стран. Также в рейтинг вошли три банка из Латвии, два из Литвы и один банк из Беларуси.





Отметим, что видимо благодаря одиночеству Беларусбанка в рейтинге, Беларусь стала аутсайдером Топ-100 по суммарному объему активов.





Относительно предыдущего рейтинга ЦВЕ структура представленности почти не изменилась. В 2020 году на три снизилось количество российский банков, также на один банк стало меньше у Польши и Беларуси. С другой стороны, количество венгерских и латвийских банков в рейтинге стало на два банка больше у каждой из стран, а эстонские банки пополнились одной кредитной организацией.

Самые растущие

Наилучшую динамку среди ТОП-100 банков в 2020 году показал эстонский LHV Pank Eestis, активы которого выросли на 80% до 6 миллиардов долларов. Столь стремительный рост активов этого банка, согласно информации из годового отчета, был обеспечен завершением сделки по приобретению кредитного портфеля Danske Bank. Вторым банком по динамике активов в рейтинге ЦВЕ стали венгерский TakarékBank, активы которого выросли на 79%. Третьим по темпам прироста активов стал польский Bank Gospodarstwa Krajowego, с приростом активов на уровне 60%. Также в пятерку самых динамичных банков ЦВЕ попали венгерский MKB Bank (+57%) и российский Банк ДОМ.РФ (+46%).





По оценке составителей рейтинга, в 2021 году прибыльность банков ЦВЕ, с высокой долей вероятности, прекратит падение и покажет хороший рост.







