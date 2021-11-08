На взгляд академического директора BEROC (Киев) Катерины Борнуковой, реализация ряда интеграционных дорожных карт может упростить работу компаний в Беларуси и России. И это позитивный фактор. Однако он не является поводом расслабляться.





Об этом Катерина Борнукова рассказала в ходе проведенного онлайн брифинга, посвященного подписанию Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 4 ноября интеграционного декрета и его влиянию на экономику. Thinktanks.by выбрал наиболее интересные высказывания руководителя BEROC.

Документы и сроки

- Тот документ, который был подписан, это даже не сами союзные программы, а документ, в котором говорится, что мы утвердили все программы. Союзные программы, которые мы раньше называли дорожными картами, до сих пор полностью не выложены. Все, что мы видели, это списки на сайте российского правительства. Белорусское нас до сих пор не проинформировало о том, что происходит. Можно говорить, что еще в начале сентября был опубликован сборник программ, большинство из которых просто декларируют намерения об интеграции, гармонизации, унификации и так далее. Малое количество из них содержит какие-то четкие дедлайны. Даже тот срок, который Путин с Лукашенко в начале сентября радостно анонсировали относительно создания общего рынка газа в конце следующего года, он на самом деле не является дедлайном для создания рынка, а является дедлайном для подписания соглашения, которое, в свою очередь, опишет пути, по которым мы будем к этому общему рынку газа идти. Более того, этот общий рынок газа не означает одинаковых цен для России и для Беларуси. В условиях, когда на рынке один крупный продавец, не понятно, что вкладывается в понятие общего или единого газового рынка. Но время покажет.





В целом можно сказать, что те документы, которые были подписаны, в них не прослеживается какого-нибудь ущемления экономического суверенитета Беларуси. Если произойдет чудо и что-то из этих процедур по унификации, гармонизации и т.д. будет все же реализовано, это пойдет на пользу экономике.

Прорывы

- Единственное, где значимые прорывы были замечены – в финансовых областях, где интеграции достаточно много. Например, устранение барьеров в банковском рынке и на рынке страхования. Это то, что Беларуси советовали сделать многие международные организации, так как эти барьеры мешают иностранным инвестициям. Если мы их уберем хотя бы для России – уже будет плюс. Конечно, было бы лучше, если бы мы их убирали не только для одного партнера, но тем не менее…





И еще одна серьезная вещь, которая есть в этих документах – объединение администрирования косвенных налогов. Это та вещь, по которой создается единственный наднациональный орган, который будет надзорно-совещательным. И мы понимаем, что это не стремление унифицировать налоговую систему, как мы все боялись, а больше стремление перекрыть серые схемы налогообложения.

Неприятные изменения

- Понятно, что интеграция – это не всегда приятно. Беларуси, например, не очень интересно менять налоговое законодательство под российское. Я подчеркну, что речи об унификации самого налогового законодательства не идет. Речь идет только об особенностях администрирования косвенного налогообложения (это НДС и внешнеторговые тарифы и таможенное оформление). Эта связка четко указывает на то, что тут у России интересы исключительно в перекрытии реэкспортных схем. Это на самом деле яркий пример того, что происходит. Большинство вещей, которые неприятны для Беларуси, они происходят вне карт. То есть Беларусь еще до подписания интеграционных карт отменила льготу на реэкспорт по НДС. Именно эта льгота позволяла избранным компаниям реэкспортировать в Россию, растамаживая в Беларуси, какие-то товары и не платить НДС. То есть эта «дырка» была закрыта и без подписания карт. И, я думаю, многие вещи будут реализовываться помимо карт и помимо этих союзных программ.

Долгий ящик

- Многие вещи займут очень много времени, особенно те, которые политически невыгодны. Тут уже избитый пример с роумингом, который вроде бы политически интересен и Беларуси, и России. Это можно прекрасно продать населению как отличное достижение: смотрите, мы убрали роуминг! Но даже тут из-за технических сложностей и экономических интересов мобильных операторов, процесс до сих пор не закончился. Хотя эту карту почти два года назад подписали. Поэтому я бы в рамках этих карт не рассчитывала на какие-то прорывные события. Надо понимать, что большинство очень важных вещей будет происходить мимо карт.

Упрощение жизни

- Любая экономическая интеграция – это уступки в сфере суверенитета. Пока та экономическая интеграция, которая обрисована в картах, достаточно слабая. Это в основном унификация каких-то технических норм. Это ни в коем случае пока не лишение экономического суверенитета, а скорее упрощение жизни для многих компаний, которые и в России, и в Беларуси могут работать по единым стандартам. Поэтому многие вещи, которые там обрисованы, я бы сказала, что они положительны. При этом есть масса примеров из других отраслей, где унификации между российскими и белорусскими рынками до сих пор нет. Например, в фармакологии.





Пока то, что написано в картах, оно выглядит как полезные технические шаги, а не как лишение Беларуси какой-то экономической самостоятельности. Но это не повод расслабиться и перестать наблюдать.



