Обновили данные об армии «тунеядцев»

Уже несколько лет подряд статорганы обследуют выборку населения по вопросам занятости. Выборку подбирают так, чтобы она максимально отражала демографию страны по данным переписи. Таким образом достигается надежная переносимость результатов с выборки на всех белорусов. Обследование проходят члены домашних хозяйств в возрасте от 15 до 74 лет, которые постоянно проживают по адресу выбранного жилого помещения. Обследование по вопросам занятости проводят во всех областях и в Минске и охватывают 0,8% от общего числа домашних хозяйств страны, пишет banki24.by





По итогам обследования определяют количество людей, которые входят в рабочую силу, и людей, которые не входят в нее. В состав рабочей силы входит занятое население и безработные. Все остальные люди не входят в рабочую силу. Это значит, что они не имеют постоянного занятия (работы) и по разным причинам не находятся в активном поиске работы.





В 3 квартале 2021 года в состав рабочей силы не вошли 2,107 млн человек. Среди них не желали работать 1,835 млн человек, желали работать – 271,8 тыс. человек. Основная масса людей, исключенных из рабочей силы РБ, относится к пенсионерам. По итогам обследования в 3 квартале таковых насчитали аж 1,323 млн человек. Это логично, так как обследование охватывает людей в возрасте от 15 до 74 лет, а стандартный возраст выхода на пенсию гораздо ниже 74. Даже после окончания подъема пенсионного возраста в 2022 году для женщин это будет 58 лет, а для мужчин – 63 года. В трудоспособном возрасте гораздо меньше людей, которые не включены в рабочую силу.





фото: delfi.lt





В 3 квартале таких насчитали около 686 тыс. человек. Среди них 482,8 тыс. не хотели работать, а 203,1 тыс. – хотели, но не могли по разным причинам приступить к работе. Среди 482,8 тыс. не желающих работы около 63,6 тыс. приходилось на пенсионеров, а еще 254,4 тыс. – на учащихся в дневной форме получения образования. Тогда остается порядка 164,9 тыс. человек, которые не желают работать и не являются ни студентами, ни пенсионерами. Вместе с 203,1 тыс. человек, которые хотят работать, но не могут начать, последняя категория образует потенциальное «тунеядское» войско.





Среди 203,1 тыс. человек, желающих работать, около 139,3 тыс. не были готовы приступить к работе в течение недели, а 63,8 тыс. вообще не искали работу.







