+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кто попал в закрытый клуб триллионеров. Топ-6 компаний, стоящих больше триллиона $

Производитель электромобилей Tesla попал 26 октября в закрытый клуб триллионеров.

Производитель электромобилей Tesla попал 26 октября в закрытый клуб: рыночная капитализация компании спустя 18 лет после основания превысила триллион долларов.

Tesla стала шестой компанией в мире, которой удалось достичь этой отметки.

В клуб компаний-триллионеров теперь входят:


Apple
Saudi Aramco
Microsoft
Alphabet
Amazon
Tesla

Самая дорогая компания в мире с солидным отрывом, Apple в октябре 2021 года стоит больше $2,5 трлн.


Создатель iPhone достиг отметки в $1 трлн в 2018 году, таким образом став первой в мире компанией с такой рыночной капитализацией (до выхода на биржу Saudi Aramco на тот момент оставалось еще около года).

Спустя два года Apple добралась до оценки в $2 трлн, став первой американской компанией, достигшей такого показателя. Еще год компании понадобился, чтобы вырасти до $2,5 трлн. Аналитики считают, что до трех триллионов Apple может добраться уже в следующем году.
thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]