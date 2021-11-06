Производитель электромобилей Tesla попал 26 октября в закрытый клуб: рыночная капитализация компании спустя 18 лет после основания превысила триллион долларов.





Tesla стала шестой компанией в мире, которой удалось достичь этой отметки.





В клуб компаний-триллионеров теперь входят:





Apple

Saudi Aramco

Microsoft

Alphabet

Amazon

Tesla





Самая дорогая компания в мире с солидным отрывом, Apple в октябре 2021 года стоит больше $2,5 трлн.









Создатель iPhone достиг отметки в $1 трлн в 2018 году, таким образом став первой в мире компанией с такой рыночной капитализацией (до выхода на биржу Saudi Aramco на тот момент оставалось еще около года).





Спустя два года Apple добралась до оценки в $2 трлн, став первой американской компанией, достигшей такого показателя. Еще год компании понадобился, чтобы вырасти до $2,5 трлн. Аналитики считают, что до трех триллионов Apple может добраться уже в следующем году.