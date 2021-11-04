



Рустем Курманов отметил, что Казахстан проводит большую работу по наращиванию объемов производства сельхозпродукции и продовольствия для обеспечения внутреннего рынка и реализации экспортного потенциала. «Предлагаю совместное сотрудничество в данном направлении. Тут нельзя не отметить вашу страну, полностью обеспечивающую себя по всем основным продуктам питания», — сказал Рустем Курманов.





В казахстанском Государственном реестре селекционных достижений уже содержится 10 сортов сельхозкультур белорусской селекции, на испытании находятся 3 яблони белорусской селекции. Казахстанская сторона заинтересована в продолжение сотрудничества в данном направлении.





«Как известно, одним из востребованных товаров в Китае является натуральная молочная продукция. Предлагаю вернуться к обсуждению вопроса реализации на территории МЦТС "Хоргос" совместного производства молочной продукции, ориентированной на рынок Китая. Также нам интересен белорусский опыт по производству детского питания из молока», — отметил вице-министр.





Стороны также обсудили двустороннее сотрудничества в АПК, вопросы продовольственной безопасности, сотрудничество в сфере сортоиспытания, развития молочной индустрии, подготовки кадров в области сельского хозяйства.