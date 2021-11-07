Если не реформа, то какие еще инструменты остаются у государства для того, чтобы поддерживать пенсионеров?





— Мера, которая могла бы улучшить нынешнее положение пенсионеров, без качественного изменения системы – это начисление пенсий исходя не из средней заработной платы, а исходя из показателей инфляции. Данный шаг позволил бы сдержать падение реальных пенсий, — считает социолог Елена Артеменко-Мельянцова. — Также мы можем дальше повышать пенсионный возраст. Сокращать задел между разницей пенсионного возраста мужчин и женщин.





В передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок» она отметила, что данные меры — временное решение: через 20 лет пропорция работающих людей и пенсионеров не позволит обеспечить и прожиточного уровня пенсионерам. Это очень скорая перспектива, пишет Завтра твоей страны.





— Больше белорусов за счет самих белорусов уже не станет, и население будет постепенно сокращаться. Поэтому в отдаленной перспективе только за счет миграции мы можем компенсировать недостаток рабочей силы, — добавила социолог. — Однако для мигрантов скорее привлекательны те рынки труда, где экономический рост более высокий и стабильный, чем в Беларуси.





Пенсионная реформа все-таки случится, добавила Елена Артеменко-Мельянцова.





— Среди дорожных карт, в приоритетах сотрудничества в рамках Союзного государства, мы должны будем унифицировать и социальную политику, и я думаю, что вместе с российскими партнерами нам придется пойти по пути пенсионной реформы в обозримом будущем, — подчеркнула социолог.



