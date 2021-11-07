



Такой прогноз опубликовало международное агентство Fitch Ratings. Оно подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне B с негативным прогнозом.

Среди факторов, которые способствуют экономическому росту, эксперты агентства называют хорошую внешнюю конъюнктуру рынка с высокими ценами на нефтепродукты и калийные удобрения.





"Свой вклад делают и специалисты ІТ-сектора, несмотря на отток квалифицированных специалистов после событий 2020 года", - пишут эксперты.

По итогам 2021 года Fitch прогнозирует рост экономики на 2.1%, в предыдущем летнем обзоре эксперты агентства выставляли прогноз роста экономики в размере 0.7%.





Тем не менее прогноз роста экономики на 2022 год значится на уровне 0.3%, это связано с тем, что увеличится эффект от экономических санкций США и ЕС, а базовые факторы роста ослабнут.





Fitch не исключает возникновение дефицита товаров производственного назначения, которые раньше поступали в страну из ЕС. Кроме того, нет определенности по американским санкциям, а репутационные потери от рестрикций исключать нельзя, это также может тормозить развитие экономики республики в 2022 году, пишет Sputnik.



