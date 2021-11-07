+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Рост белорусской экономики выше прогнозируемого – агентство Fitch

Рост белорусской экономики в конце года будет выше запланированного, но прогноз кредитного рейтинга негативный.


Такой прогноз опубликовало международное агентство Fitch Ratings. Оно подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне B с негативным прогнозом.
Среди факторов, которые способствуют экономическому росту, эксперты агентства называют хорошую внешнюю конъюнктуру рынка с высокими ценами на нефтепродукты и калийные удобрения.

"Свой вклад делают и специалисты ІТ-сектора, несмотря на отток квалифицированных специалистов после событий 2020 года", - пишут эксперты.
По итогам 2021 года Fitch прогнозирует рост экономики на 2.1%, в предыдущем летнем обзоре эксперты агентства выставляли прогноз роста экономики в размере 0.7%.

Тем не менее прогноз роста экономики на 2022 год значится на уровне 0.3%, это связано с тем, что увеличится эффект от экономических санкций США и ЕС, а базовые факторы роста ослабнут.

Fitch не исключает возникновение дефицита товаров производственного назначения, которые раньше поступали в страну из ЕС. Кроме того, нет определенности по американским санкциям, а репутационные потери от рестрикций исключать нельзя, это также может тормозить развитие экономики республики в 2022 году, пишет Sputnik.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]