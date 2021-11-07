Продвинулись на две позиции: Беларусь заняла 12 место в Топ-100 мировых экспортеров водки
В 2020 году среди экспортеров водки Беларусь заняла 12-е место, продав 2,4% всех «сорокоградусных» напитков в мире. В 2019 году Беларусь занимала 14-е место в этом рейтинге.
По данным проекта Worldstopexports, Беларусь вошла в 15 ведущих стран, экспортировавших водку на максимальную долларовую стоимость в течение 2020 года в мире. В этот список Беларусь попадала и в 2019 году, заняв тогда в нем 14-е место с долей мирового экспорта в 1,6%. От этого экспорта страна получила 34,8 млн долларов. В 2020 году белорусская доля экспорта в мировом объеме выросла до 2,4%, в резульате чего страна в рейтинге переместилась на 12-ю строчку. Выручка от продажи водки увеличилась до 42,3 млн долларов.
Этот взлет произошел на фоне общего спада на мировом рынке экспорта водки в пандемийный год. Если в 2019 году мировые продажи водки за рубеж составили 2,18 миллиарда долларов, то в 2020 году они составили 1,78 миллиарда долларов.
С 2019 по 2020 год стоимость экспортной водки в мире снизилась на -19,3%.
В пятерку крупнейших экспортеров вошли Швеция, Франция, Россия, Польша и Нидерланды. В совокупности этот квинтет собрал 62,3% от общей стоимости водки, экспортируемой во всем мире в течение 2020 года.
Поставщики в европейских странах продали водку на максимальную долларовую стоимость в течение 2020 года. Объем поставок составил 1,6 миллиарда долларов, или 89,8% от общемирового. На втором месте находились североамериканские экспортеры, на долю которых приходилось 5,9%, а еще 2,6% мировых поставок водки приходились на Азию.
Из стран, вошедших в Топ-15, было отгружено 91% мирового экспорта водки за 2020 год, в стоимостном выражении. Всего вт рейтинге рассматривалось 100 государств.
Топ-15 ведущих мировых экспортеров водки в 2020 году:
Швеция: 399 миллионов долларов США (22,4% от общего экспорта водки).
Франция: 317 миллионов долларов (17,8%)
Россия: 149,3 млн долларов (8,4%)
Польша: 142,5 миллиона долларов (8%)
Нидерланды: 101 миллион долларов (5,7%)
США: 89,6 млн долларов (5%)
Латвия: 76 миллионов долларов (4,3%)
Италия: 60,5 млн долларов (3,4%)
Великобритания: 59,1 млн долларов (3,3%)
Финляндия: 53,1 миллиона долларов (3%)
Германия: 49,5 млн долларов (2,8%)
Беларусь: 42,3 млн долларов (2,4%)
Украина: 40,8 млн долларов (2,3%)
Сингапур: 21,6 млн долларов (1,2%)
Бельгия: 17,7 млн долларов (1%)
10:13 07/11/2021
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