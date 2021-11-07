По данным проекта Worldstopexports, Беларусь вошла в 15 ведущих стран, экспортировавших водку на максимальную долларовую стоимость в течение 2020 года в мире. В этот список Беларусь попадала и в 2019 году, заняв тогда в нем 14-е место с долей мирового экспорта в 1,6%. От этого экспорта страна получила 34,8 млн долларов. В 2020 году белорусская доля экспорта в мировом объеме выросла до 2,4%, в резульате чего страна в рейтинге переместилась на 12-ю строчку. Выручка от продажи водки увеличилась до 42,3 млн долларов.





Этот взлет произошел на фоне общего спада на мировом рынке экспорта водки в пандемийный год. Если в 2019 году мировые продажи водки за рубеж составили 2,18 миллиарда долларов, то в 2020 году они составили 1,78 миллиарда долларов.





С 2019 по 2020 год стоимость экспортной водки в мире снизилась на -19,3%.





В пятерку крупнейших экспортеров вошли Швеция, Франция, Россия, Польша и Нидерланды. В совокупности этот квинтет собрал 62,3% от общей стоимости водки, экспортируемой во всем мире в течение 2020 года.





Поставщики в европейских странах продали водку на максимальную долларовую стоимость в течение 2020 года. Объем поставок составил 1,6 миллиарда долларов, или 89,8% от общемирового. На втором месте находились североамериканские экспортеры, на долю которых приходилось 5,9%, а еще 2,6% мировых поставок водки приходились на Азию.





Из стран, вошедших в Топ-15, было отгружено 91% мирового экспорта водки за 2020 год, в стоимостном выражении. Всего вт рейтинге рассматривалось 100 государств.





Топ-15 ведущих мировых экспортеров водки в 2020 году:





Швеция: 399 миллионов долларов США (22,4% от общего экспорта водки).

Франция: 317 миллионов долларов (17,8%)

Россия: 149,3 млн долларов (8,4%)

Польша: 142,5 миллиона долларов (8%)

Нидерланды: 101 миллион долларов (5,7%)

США: 89,6 млн долларов (5%)

Латвия: 76 миллионов долларов (4,3%)

Италия: 60,5 млн долларов (3,4%)

Великобритания: 59,1 млн долларов (3,3%)

Финляндия: 53,1 миллиона долларов (3%)

Германия: 49,5 млн долларов (2,8%)

Беларусь: 42,3 млн долларов (2,4%)

Украина: 40,8 млн долларов (2,3%)

Сингапур: 21,6 млн долларов (1,2%)

Бельгия: 17,7 млн ​​долларов (1%)







