



"Мы уже давно выросли в полноценную исследовательскую компанию и очень рады, что все больше белорусских и иностранных компаний доверяют нам решение своих самых сложных задач в странах Евразийского региона.





В этом году мы открыли офисы в Киеве и Москве. И сейчас, когда востребованность наших исследовательских и аналитических услуг особенно растет, мы хотим сосредоточится на развитии и повышении компетенций именно в этом направлении.





Время для делового бизнес-издания в Беларуси, уверена, еще придет", - говорится в сообщении от имени директора агентства Ирины Юзвак.