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Команда информагентства "Бизнес-новости" останавливает свою работу и займется исследованиями

Информационно-аналитическое агентство "Бизнес-новости" (Doingbusiness.by) временно приостанавливает свою работу, сообщается на странице Facebook агентства. Теперь команда проекта сосредоточится на исследованиях рынка.


"Мы уже давно выросли в полноценную исследовательскую компанию и очень рады, что все больше белорусских и иностранных компаний доверяют нам решение своих самых сложных задач в странах Евразийского региона.

В этом году мы открыли офисы в Киеве и Москве. И сейчас, когда востребованность наших исследовательских и аналитических услуг особенно растет, мы хотим сосредоточится на развитии и повышении компетенций именно в этом направлении.

Время для делового бизнес-издания в Беларуси, уверена, еще придет", - говорится в сообщении от имени директора агентства Ирины Юзвак.
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