Что примечательно, на суточном аукционе НЭК "Укрэнерго" мощность межгосударственного сечения не распределялась. Тем не менее по итогам месячного аукциона на ноябрь, 855 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт - ООО "Электро Комьюнити". Таким образом, импортером может быть каждая из этих компаний, пишет Интерфакс-Запад.





Вместе с тем по результатам суточных аукционов по распределению межгосударственных сечений на 8 ноября, из предложенных системным оператором 885 МВт сечения мощность 475 МВт на каждый час суток выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг", еще 400 МВт - "ТЭТ групп" и еще 10 МВт - ООО "Овис Трейд".





Сейчас, согласно данным сайта ENTSO-E, импорт из Беларуси должен осуществляться на мощности 5 МВт каждый час.





Как сообщалось, импорт электроэнергии из Беларуси возобновился с 6 ноября текущего года. Глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил в субботу, что импорт 6 ноября в объеме 5 МВт-ч ежечасно осуществляет компания "ТЭТ групп".









На аукционе по распределению мощности межгосударственных сечений для импорта на 6 ноября 10 МВт выкупило ООО ЭРУ "Трейдинг", принадлежащее Ярославу Мудрому и Дейлу Перри, еще 5 МВт - ООО "ТЭТ групп" Виталия Бутенко, ранее возглавлявшего Д.Трейдинг. Всего предлагалось 15 МВт.





Ранее ООО "ТЭТ групп" на суточном аукционе на 3 ноября выкупило 400 МВт мощности на все часы для импорта электроэнергии из Беларуси, на 4 ноября - 500 МВт из 900 МВт, предложенных НЭК "Укрэнерго". На 5 ноября 10 МВт из 15 предложенных выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг", остальные 5 МВт остались нераспределенными.





По итогам месячного аукциона на ноябрь, 855 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт - ООО "Электро Комьюнити". Но, судя по всему, "Энергоатом" отказался от мощности сечения на 3 и 4 ноября, поскольку они были выставлены на суточный аукцион. Вместе с тем уже на суточные аукционы на 5 и 6 ноября выставлялось всего 15 МВт, что дало повод участникам рынка говорить о том, что "Энергоатом" на эти дни оставил за собой право на ранее забронированные мощности. В самой компании это не комментируют.





При этом все первые пять дней ноября импорт из Беларуси физически не осуществлялся. Также не было указано о бронировании мощностей на сайте ENTSO-E.