







Соответствующий документ поддержал 281 народный депутат.





В Министерстве инфраструктуры отметили, пишет Interfax.by, что данный закон либерализует условия выполнения грузовых перевозок между Украиной и Беларусью, освободит нерегулярные пассажирские автоперевозки от разрешительной системы, а также разблокирует работу украинских автоперевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях.





"Отсутствие необходимого количества разрешений от Польши и Беларуси, дополнительные условия для транзитного проезда через Россию привели к ситуации, при которой украинские экспортеры оказались фактически отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Только из-за отсутствия белорусских разрешений, потери доходов перевозчиков за ноябрь-декабрь этого года должны составить 1 млрд грн. Если учитывать еще потребности производителей, то фактические потери для страны были бы еще больше. Сегодня парламент отстоял национальные интересы Украины на международном рынке грузоперевозок и защитил украинский экспорт", - цитируется заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на странице ведомства в Facebook.