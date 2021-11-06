+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Украинская Рада ратифицировала протокол об автомобильном сообщении с Беларусью

Верховная Рада Украины приняла закон "О ратификации Протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года" (№0060).



Соответствующий документ поддержал 281 народный депутат.

В Министерстве инфраструктуры отметили, пишет Interfax.by, что данный закон либерализует условия выполнения грузовых перевозок между Украиной и Беларусью, освободит нерегулярные пассажирские автоперевозки от разрешительной системы, а также разблокирует работу украинских автоперевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях.

"Отсутствие необходимого количества разрешений от Польши и Беларуси, дополнительные условия для транзитного проезда через Россию привели к ситуации, при которой украинские экспортеры оказались фактически отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Только из-за отсутствия белорусских разрешений, потери доходов перевозчиков за ноябрь-декабрь этого года должны составить 1 млрд грн. Если учитывать еще потребности производителей, то фактические потери для страны были бы еще больше. Сегодня парламент отстоял национальные интересы Украины на международном рынке грузоперевозок и защитил украинский экспорт", - цитируется заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на странице ведомства в Facebook.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]