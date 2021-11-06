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Дважды в год статорганы собирают информацию о распределении работников крупных и средних организаций по уровню зарплат. Это происходит по итогам мая и ноября и позволяет вычислять медианную зарплату, сообщает banki24.by.





Медианная зарплата – это такая зарплата, выше и ниже которой распределены по 50% работников в выборке. Иными словами, 50% работников беднее медианного уровня и 50% богаче его.

Средняя зарплата не отражает такого равного деления. Из-за неравенства по доходам среднюю зарплату всегда получает меньшинство работников.





Например, в мае 2021 года средняя зарплата составила 1420 BYN, но только 27,1% занятых во флагманских компаниях имели зарплату не менее 1400 BYN и 23,1% – не менее 1500 BYN. Это значит, что примерно 3/4 работников имели зарплату ниже средней.





В Беларуси есть 118 районов и 10 городов областного подчинения. В каждом из этих регионов свой уровень медианной зарплаты. Медианы на разных территориях могут отличаться друг от друга на десятки процентов.





В Брестской области самая высокая медианная зарплата в Бресте (1080 BYN), самая низкая – в Столинском (771,5 BYN) и Дрогичинском (787 BYN) районах. В Барановичах медиана по зарплате составила 950,7 BYN, в Пинске – 921,6 BYN.





В Витебской области самая большая медианная зарплата в Новополоцке (1235 BYN), самая малая – в Шарковщинском (655 BYN) и Сенненском (714,6 BYN) районах.





В Витебске медиана по зарплате достигла 960,3 BYN, в Оршанском районе – 891,9 BYN, в Полоцком – 966,9 BYN. В Гомельской области самая большая медианная зарплата в Светлогорском районе (1108 BYN), самая малая – в Кормянском (706,6 BYN) и Ветковском (721,6 BYN) районах.





В Гомеле медиана по зарплате составила 986,3 BYN, в Мозырском районе – 1029 BYN, в Жлобинском – 1084 BYN, в Речицком – 1061 BYN.





В Гродненской области наибольшая медианная зарплата в Гродно (1051 BYN), самая наименьшая – в Ивьевском (770,8 BYN) и Кореличском (777,7 BYN) районах. В Островецком районе медиана по зарплате достигла 1033 BYN, в Волковысском – 923,2 BYN, в Лидском – 879,5 BYN, в Слонимском – 866,6 BYN.





В Минской области самая высокая медианная зарплата в Солигорском районе (1305 BYN), самая низкая – в Мядельском (850,6 BYN), Березинском (876,4 BYN) и Вилейском (876,5 BYN) районах. В Жодино медиана по зарплате достигла 1162 BYN, в Минском районе – 1283 BYN, в Борисовском – 963,2 BYN, в Молодечненском – 961,9 BYN.

В Могилевской области наибольшая медианная зарплата в Могилеве (1021 BYN), наименьшая – в Мстиславском (698,6 BYN), Хотимском (707,5 BYN) и Краснопольском (709,4 BYN) районах. В Бобруйске медиана по зарплате составила 922 BYN, в Могилевском районе – 1015 BYN, в Осиповичском – 967,2 BYN.