Мировые цены на продовольствие выросли за год на 30%
Телеканал CNN сообщает, что мировые цены на продовольствие за год выросли на 30%. Это самый высокий показатель с июля 2011 года.
Как считает медиа, основные драйверы роста цен — проблемы с цепочками поставок, постковидная нехватка рабочей силы и климат (во многих странах урожай пострадал из-за засухи).
Ранее сообщалось, пишет Office Life, что в Беларуси подорожали мясо, мясопродукты и овощи. Общий показатель инфляции, который включает не только продукты питания, — 10,2% при плане 4,9%.
Продукты питания дорожают и в соседней России: например, овсяные хлопья. Из-за роста цен на внешних рынках белорусские власти разрешили поднять цены на ряд социально значимых товаров.
16:03 06/11/2021
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