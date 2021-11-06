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Мировые цены на продовольствие выросли за год на 30%

Телеканал CNN сообщает, что мировые цены на продовольствие за год выросли на 30%. Это самый высокий показатель с июля 2011 года.


Как считает медиа, основные драйверы роста цен — проблемы с цепочками поставок, постковидная нехватка рабочей силы и климат (во многих странах урожай пострадал из-за засухи).

Ранее сообщалось, пишет Office Life, что в Беларуси подорожали мясо, мясопродукты и овощи. Общий показатель инфляции, который включает не только продукты питания, — 10,2% при плане 4,9%.

Продукты питания дорожают и в соседней России: например, овсяные хлопья. Из-за роста цен на внешних рынках белорусские власти разрешили поднять цены на ряд социально значимых товаров.
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