Сообщалось, что на МТЗ у правоохранительных органов были претензии к некоторым заместителям генерального директора, отвечающим за поставки оборудования. Называлась даже сумма ущерба – около 200 миллионов рублей. Причем речь шла не о днях сегодняшних, а о делах минимум семилетней давности.





Информация быстро разлетелась по соцсетям и интернет-пространству и обросла самыми разными слухами.





Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов также слышал новость о задержаниях на МТЗ – до него дошел слух о том, что были задержаны и технологи, и специалисты отдела продаж, и главный инженер. Правда, конкретной информации тоже ноль.





«Народная Воля» обратилась за информацией непосредственно на МТЗ. Однако пресс-секретарь предприятия Юлия Дыленок воздержалась от каких-либо комментариев по этому поводу и посоветовала обратиться в правоохранительные органы. «Раз были задержания – значит, вам нужно туда обратиться, – сказала Юлия Петровна. – У меня комментариев нет».





Ничего пока не сообщил о новых уголовных делах и задержаниях на МТЗ или БЕЛАЗе и Следственный комитет, хоть слух и разлетелся уже больше пяти дней назад.





По сообщениям, среди задержанных – главный технолог ОАО «МТЗ» Александр Николаевич Лебедев. «Народная Воля» попыталась выйти с ним на связь, однако на заводе говорят, что сейчас он находится в командировке, а его обязанности исполняет другой человек. Как долго продлится командировка (и командировка ли?) Лебедева – к сожалению, узнать не удалось.





Как известно, дыма без огня не бывает. Возможно, на самом деле на МТЗ и БЕЛАЗе работали органы дознания, но чем всё закончилось – пока не понятно. «Народная Воля» будет держать эту тему на контроле. Если на самом деле на том же МТЗ были какие-то махинации с поставками оборудования или другие злоупотребления – вероятно, рано или поздно официальная информация об этом обязательно появится. Тем более что у нас о коррупции любят сообщать громко.