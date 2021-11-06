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Из-за долгов в Минске выставили на продажу государственный ресторан недалеко от площади Победы

В Минске на продажу выставили государственный ресторан «Славянский кут», который принадлежал сети «Радзивилловский», а сейчас принадлежит «Хладокомбинату № 2». Об этом сообщается на площадке «БелЮрОбеспечение». Начальная цена ресторана — 472 тысячи рублей или около 192 тысяч долларов.



Ресторан расположен на улице Берестянской, 2. Это недалеко от площади Змитрока Бядули и площади Победы.


Площадь ресторана — 517 квадратных метров. На помещение наложен арест.


Раньше «Славянский кут» принадлежал сети «Радзивилловский», пишет Realt.by. Но недавно сеть прекратила свое существование, а ее здания и помещения перешли минскому «Хладокомбинату № 2». Судя по всему, «Славянский кут» продается в счет погашения долгов «Радзивилловского».



Аукцион пройдет 23 ноября.
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