Из-за долгов в Минске выставили на продажу государственный ресторан недалеко от площади Победы

В Минске на продажу выставили государственный ресторан «Славянский кут», который принадлежал сети «Радзивилловский», а сейчас принадлежит «Хладокомбинату № 2». Об этом сообщается на площадке «БелЮрОбеспечение». Начальная цена ресторана — 472 тысячи рублей или около 192 тысяч долларов.