







В сообщении сказано, пишет Оfficelife.media что в соответствии с подписанным контрактом поставки запланированы в течение ноября.





Ведомство также уточнило: график поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей, то есть режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.





Ранее Украина отменила итоги аукционов на покупку электроэнергии у Беларуси и России, заявив, что с 1 ноября импорта из этих стран больше не будет.



