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Минэнерго Беларуси подтвердило начало поставок электроэнергии в Украину

Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства энергетики.



В сообщении сказано, пишет Оfficelife.media что в соответствии с подписанным контрактом поставки запланированы в течение ноября.

Ведомство также уточнило: график поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей, то есть режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Ранее Украина отменила итоги аукционов на покупку электроэнергии у Беларуси и России, заявив, что с 1 ноября импорта из этих стран больше не будет.
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