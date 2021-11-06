



Фото: телеграм-канал Пул Первого





Там он посетил местную первую больницу и высказался о зарплатах бюджетников.

По его словам, сообщает Blizko.by, медики «должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников, за ними подтянем и учителей».

Лукашенко отметил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу. По его словам, на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии, пишет БЕЛТА.

Кстати, находясь в Орше Лукашенко изменил свой маршрут. В последний момент он решил посетить Оршанский мясокомбинат, хотя первоначально это предприятие посещать не планировал.















