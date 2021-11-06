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Лукашенко назвал топ 2 профессии белорусских бюджетников с самыми высокими зарплатами

Сегодня Александр Григорьевич находится с рабочим визитом в Орше.


Фото: телеграм-канал  Пул Первого

Там он посетил местную первую больницу и высказался о зарплатах бюджетников.
 
По его словам, сообщает Blizko.by, медики «должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников, за ними подтянем и учителей».
 
Лукашенко отметил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу. По его словам, на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии, пишет БЕЛТА.
 
Кстати, находясь в Орше Лукашенко изменил свой маршрут. В последний момент он решил посетить Оршанский мясокомбинат, хотя первоначально это предприятие посещать не планировал.
 


 
Источник: Анна Карелина
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