Лукашенко назвал топ 2 профессии белорусских бюджетников с самыми высокими зарплатами
Сегодня Александр Григорьевич находится с рабочим визитом в Орше.
Фото: телеграм-канал Пул Первого
Там он посетил местную первую больницу и высказался о зарплатах бюджетников.
По его словам, сообщает Blizko.by, медики «должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников, за ними подтянем и учителей».
Лукашенко отметил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу. По его словам, на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии, пишет БЕЛТА.
Кстати, находясь в Орше Лукашенко изменил свой маршрут. В последний момент он решил посетить Оршанский мясокомбинат, хотя первоначально это предприятие посещать не планировал.
Источник: Анна Карелина
11:46 06/11/2021
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