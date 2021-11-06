







Ранее Amazon заявляла, что планирует потратить не менее 10 миллиардов долларов на создание 3236 таких спутников в рамках своей программы Project Kuiper, пишет Internetua.com. Поздно вечером в четверг он запросил у Федеральной комиссии по связи (FCC) разрешение на развертывание в общей сложности 7 774 спутника для этого проекта.





В понедельник Amazon запросила у FCC разрешение на запуск и эксплуатацию двух прототипов спутников к концу 2022 года.









Amazon заявила, что спутники «будут обслуживать домохозяйства, больницы, предприятия, правительственные учреждения и другие организации по всему миру, в том числе в географических регионах, где по-прежнему отсутствует надежная широкополосная связь».





«Хотя возможности подключения улучшились в глобальном масштабе, только 51% населения мира и 44% населения развивающихся стран находятся в сети», - говорится в заявлении компании.





В 2020 году FCC утвердила план Project Kuiper по созданию группировки спутников на низкой околоземной орбите, которые будут конкурировать с сетью Starlink, создаваемой SpaceX Илона Маска.





Amazon вступила в конфронтацию с Илоном Маском, недавно обвинив миллиардера в игнорировании ряда установленных правительством правил.





Учредитель Amazon Джефф Безос и учредитель SpaceX Илон Маск - конкуренты в бизнесе по запуску частных космических аппаратов. Blue Origin Безоса оспорила решение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства о присуждении SpaceX контракта на посадку на луну на сумму 2,9 миллиарда долларов, но судья отклонил этот иск в четверг.





SpaceX развернула более 1700 спутников.





Ранее на этой неделе FCC одобрила предложение Boeing по запуску и эксплуатации 147 спутников для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет.





Компания Boeing впервые подала заявку в FCC в 2017 году на разрешение по развертыванию группировки спутников V-диапазона, в основном находящихся на низкой околоземной орбите.





На этой неделе Boeing заявила, что «видит многоорбитальное будущее для спутниковых технологий. По мере роста спроса на спутниковую связь, для удовлетворения уникальных потребностей клиентов потребуется разнообразие орбитальных режимов и частот».