











Оксана Терещенко, начальник управления внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта Минск:





— Рейсов стало меньше, но работы прибавилось в разы. Ищем альтернативу, потенциальные рынки сбыта авиауслуг. Прежде всего это развитие маршрутной сети с Россией. Изучаем также рынки Азии, Африки, Северной Америки, Ближнего Востока. То есть, хотим обратить кризис на пользу пассажирам, предложив новые туристические направления.





Уже с 4 ноября «Азимут» открывает четвертое направление из российских регионов – Калуга. А авиакомпания «СКОЛ» планирует с 12 ноября начало чартерной программы из Пскова.





Еще два российских перевозчика рассматривают возможность организации рейсов в Минск. «Смартавиа» готова летать из Мурманска, Сочи, Самары и, возможно, Санкт­Петербурга, а «Икар» – из Калининграда.





В планах также наладить сотрудничество с такими иностранными перевозчиками, как Air Algerie (Алжир), Kish Air (Иран), Royal Air Maroc Airlines (Марокко), HiSky (Молдова), Qatar Airways (Катар), Kenya Airways (Кения), Ethiopian Airlines (Эфиопия), Vietnam Airlines (Вьетнам), Conviasa (Венесуэла). То есть на качественно новый уровень выходят взаимоотношения со странами так называемой дальней дуги.





Никогда прежде у нас не было столько рейсов в регионы России. Огорчаться или радоваться этому? Важно, чтобы у людей в принципе была возможность полететь куда­-то и посмотреть мир, например, Африку или Азию.





Артем Сикорский, глава Департамента по авиации Минтранса:





— Стоит обратить внимание, что в 2019 году в столичный аэропорт выполняли полеты только две российские авиакомпании, сейчас – семь. В скором времени ожидается приход еще двух.





В настоящее время некоторыми авиакомпаниями из других стран получены аккредитации на полеты из Гомеля по различным направлениям. Ожидается, что первый регулярный рейс из этого аэропорта будет запущен российской авиакомпанией 10 ноября.





Со следующего летнего сезона рассчитываем на более интенсивный процесс открытия полетов из областных аэропортов. К сожалению, пока не очень активно идут в регионы иностранные перевозчики по причине отсутствия необходимого им объема рынка. Тем не менее эта работа последовательно ведется, в частности, недавно обсуждалось открытие регулярного рейса в Каир.





За счет бюджетного перевозчика мы рассчитывали привлечь пассажиров прежде всего в наши областные аэропорты – они более приспособлены к обслуживанию модели лоукост­компаний. И даже в нынешних условиях Wizz Air не снимает вопрос полетов в беларуский регион, и продолжает работу с Национальным аэропортом по согласованию совместной тарифной политики.





Конечно, мы четко понимали, что это не навредит бизнесмодели «Белавиа», которая позиционирует себя как гибридная авиакомпания, способная быстро приспосабливаться к новым условиям рынка.