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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сеть «Магнит» наказана за нарушение карантина: часть магазинов опечатали

Роспотребнадзор может приостановить работу двух магазинов сети «Магнит» в Москве на три месяца. Причина — несоблюдение антиковидных мер. Сейчас обе торговые точки опечатаны.


Среди претензий проверяющих были, например, вот какие пункты:

в магазине не контролируется, носят ли маски покупатели;
нет запасов средств индивидуальной защиты;

нет рециркуляторов в торговом зале, то есть не организовано проветривание или обеззараживание воздуха;

нет возможности для качественной дезинфекции и уборки и т.д.

Как сообщалось, пишет Office Life, во многих регионах России сейчас введен частичный локдаун. В большинстве случаев он должен закончиться 8 ноября. До этой даты основная масса населения на коронавирусных каникулах.
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