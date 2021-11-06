Сеть «Магнит» наказана за нарушение карантина: часть магазинов опечатали
Роспотребнадзор может приостановить работу двух магазинов сети «Магнит» в Москве на три месяца. Причина — несоблюдение антиковидных мер. Сейчас обе торговые точки опечатаны.
Среди претензий проверяющих были, например, вот какие пункты:
в магазине не контролируется, носят ли маски покупатели;
нет запасов средств индивидуальной защиты;
нет рециркуляторов в торговом зале, то есть не организовано проветривание или обеззараживание воздуха;
нет возможности для качественной дезинфекции и уборки и т.д.
Как сообщалось, пишет Office Life, во многих регионах России сейчас введен частичный локдаун. В большинстве случаев он должен закончиться 8 ноября. До этой даты основная масса населения на коронавирусных каникулах.
09:57 06/11/2021
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