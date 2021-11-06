



Среди претензий проверяющих были, например, вот какие пункты:





в магазине не контролируется, носят ли маски покупатели;

нет запасов средств индивидуальной защиты;





нет рециркуляторов в торговом зале, то есть не организовано проветривание или обеззараживание воздуха;





нет возможности для качественной дезинфекции и уборки и т.д.





Как сообщалось, пишет Office Life, во многих регионах России сейчас введен частичный локдаун. В большинстве случаев он должен закончиться 8 ноября. До этой даты основная масса населения на коронавирусных каникулах.



