







"Впереди у нас еще капитальный ремонт трассы М1. С учетом большой потребности в ресурсах для реализации этого проекта сейчас идет отработка схемы финансирования. В конце прошлого года была поставлена задача по проведению изысканий - так называемая стадия обоснования инвестиций, за которой следуют уже непосредственно проектные работы", - рассказал Головченко на открытии реконструированного участка автодороги Р23 Минск - Микашевичи от Слуцка до Солигорска.





Также премьер-министр рассказал о планах по развитию дорожной сети в Беларуси.





"Если за период действия прошлой программы (2017-2020 годы) мы реконструировали порядка 250 км республиканских дорог до уровня первой категории и возвели 2 тыс. погонных метров мостовых сооружений, то на эту пятилетку объемы в два раза выше. То есть в планах - реконструкция более 500 км республиканских дорог до уровня первой категории и 7 тыс. погонных метров мостовых сооружений. Идем по графику, есть уверенность, что все выполним", - подчеркнул он.





По словам Головченко, пишет Interfax.by, среди приоритетных объектов на будущее - участок автодороги М3 от Минска до Плещениц, а также автодорога Лепель - Полоцк со строительством обхода Полоцка, участок Витебск - Орша. "В ближайшее время будет закончена реконструкция участка Р53 от Кургана Славы до Смолевичей. Есть необходимость продолжать реконструкцию с учетом большого пассажирского и грузового трафика на участке от Смолевичей до Жодино. Начата разработка проектной документации. Также в планах обход Мира", - отметил он.

Глава правительства заявил, что особое внимание уделяется и местным дорогам. За пятилетку планируется отремонтировать 7 тыс. км местных дорог.







