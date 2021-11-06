



Компания EPAM подписала договор о покупке офисного помещения в Украине еще в 2019 году, однако на тот момент строительство здания не было закончено. 30 сентября 2021 года компания взяла на себя обязательства выплатить продавцу $34,9 млн. Помещение должно быть передано EPAM до конца 2021 года.





Компания отчиталась, пишет Internetua.com, что по итогам девяти месяцев 2021 года ее выручка выросла на 36,9 процентов – до $2,65 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 40,5 процентов – до $33937 млн.





По данным рейтинга журнала Fortune, EPAM вошла в рейтинг 100 самых быстрорастущих компаний мира, где оказалась на 25 месте. За год ее рыночная стоимость выросла почти на 81 процент. По состоянию на 12 октября 2021 компания стоила почти 33 миллиарда долларов, а еще год назад, в сентябре 2020, – только $18 миллиардов.



