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Илон Маск потребовал доказательства того, что $6 миллиардов могут решить проблему голода в мире

Самый богатый человек в мире оспорил заявление официального представителя Организации Объединенных Наций о том, что лишь небольшая часть его богатства может помочь решить проблему голода в мире. Об этом сообщает Вloomberg.



Маск отвечал на комментарии Дэвида Бизли, директора Мировой продовольственной программы ООН, пишет CentralAsia (CA), который на прошлой неделе повторил призыв после ранее опубликованного в этом месяце твита, в котором он просил миллиардеров, таких как Маск, «действовать сейчас на единовременной основе».

Бисли специально призвал к действиям соучредителя Маска и Amazon.com Inc. Джеффа Безоса, двух мужчин, возглавляющих рейтинг миллиардеров Bloomberg. По словам Бизли, всего 6 миллиардов долларов могут спасти 42 миллиона человек от смерти.

Если Всемирная продовольственная программа, используя прозрачную и открытую отчетность, «сможет точно описать в этой ветке Twitter, как $ 6 млрд решит проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это», – написал Маск в своем сообщении в Twitter.

Маск – генеральный директор компании по производству электромобилей, которая на прошлой неделе присоединилась к горстке компаний стоимостью более 1 триллиона долларов.

Сумма в 6 миллиардов долларов будет лишь небольшой частью текущего состояния Маска в 311 миллиардов долларов – и меньше, чем 9,3 миллиарда долларов, которые его состояние увеличилось только 29 октября, согласно индексу миллиардеров.

«Если WFP сможет точно описать в этой ветке Twitter, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это», написал Илон Маск.
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